Con doce votos y asistiendo a menos de la mitad de las plenarias, Susana Boreal quedó como la presidenta de la Comisión de DD.HH

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes eligió a la congresista del Pacto Histórico, Susana Boreal como su presidenta con 12 votos a favor.

En su historia legislativa, la representante ha causado polémica y ha dado de qué hablar pues ha reconocido públicamente que fuma marihuana, lo cual ha llevado a más personas a cuestionarse si toma las decisiones bajo el efecto de esta dreoga, además de eso, asistió a menos de la mitad de las plenarias en la legislatura pasada.

También la han denunciado extrabajadores por maltrato laboral, pues varias personas que trabajar para ella denunciaron que los pagos no eran cumplidos, que prometía cosas y no las cumplía, que los regañaba o que no les suplía las necesidades básicas como la alimentación.

La presidencia de esta comisión legal le correspondía al Pacto Histórico por acuerdo de los partidos. Como vicepresidente fue elegido el representante Orlando Castillo, de una de las curules de paz.

“Asumimos con mucha responsabilidad la presidencia de la comisión legal de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes para el periodo 2023 y 2024. Vamos a trabajar juntos sin importar las diferencias políticas, el país está primero. Saludo a mi compañero vicepresidente de la comisión @orlandocasti igualmente. Señor presidente @petrogustavo pongo a su disposición esta comisión y espero pronto reunírme con el señor ministro del interior @velascoluisf” indicó la representante en un tweet.