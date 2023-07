Presentadora trans de Caracol denunció discriminación de aerolínea, “exijo explicaciones”

Los casos de molestia de pasajeros con aerolíneas son muy comunes y esta vez un nuevo caso sale a la luz con la denuncia de una presentadora trans de Caracol que señaló que se sintió discriminada por empleados de una aerolínea que trabaja a nivel nacional. La mujer exige explicaciones frente a este caso, pues habría sido a la única a la que le quitaron su equipaje.

Se trata de Camila Jiménez Sáez, quien narró que fue a la única del vuelo en el que iba que no le dejaron llevar su equipaje en cabina. La mujer trabaja como presentadora en Caracol Ahora y utilizó sus redes sociales para denunciar que la trataron con pronombres masculinos y no la dejaron llevar su equipaje, en donde llevaba medicamentos necesarios para ella.

Lea también: Conozca a Camila Jiménez, la periodista trans de Noticias Caracol que causó revuelo en redes

“Acabo de ser discriminada por Easy Fly, vuelo VE 9043, Neiva - Bogotá, he sido tratada en masculino y fui la única pasajera que se le dio quitó su equipaje de mano con la supuesta justificación que tiene ruedas pero a otrxs pasajeros sí se lo permitieron”, escribió por medio de su cuenta de Twitter.

Jiménez señaló, con varias imágenes, que no le dejaron abordar con su maleta de ruedas en cabina a pesar de que manifestó tener cosas de vital necesidad en ella. Pero molesta también afirmó que varios usuarios abordaron el vuelo con sus maletas de ruedas, lo que no tiene sentido.

“El personal de cabina fue grosero y cero empático, exijo explicaciones de mi trato discriminatorio. Me siento vulnerada y en una crisis nerviosa. Imágenes de usuarios que se bajaron”, compartió la presentadora, junto a imágenes de otros pasajeros abordando el avión.

Le puede interesar: Alejandra Giraldo tiene millonario negocio a parte de su trabajo en Noticias Caracol

La presentadora señaló que no hay otra justificación para que hayan sido excluyentes con ella, sino la discriminación por ser una persona trans. “Manifesté a la misma persona de @Easyfly que me quitó el equipaje en el counter, minutos antes de abordar en plena pista que necesitaba mis hormonas y mi PREP, un medicamento que me suministra Quiasmo IPS y que preferiblemente por motivos de salud debe ser tomado a la misma hora”, dijo la presentadora.

Pero además, señaló que se mostró dispuesta a pagar su equipaje para llevarlo en cabina y le dijeron que no. “Quisieron justificar su falta por temas de horarios, check-in y hasta económicamente..: cuando le dije a la tripulante que yo pedí pagar de ser necesario y lo podía hacer y eso tampoco les importo. Era como ellos querían como equipaje sino básicamente “de malas”, escribió en su hilo de Twitter.