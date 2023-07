“Justo cuando más necesito”: Bancolombia presenta caída de servicios y clientes se quejan

A punto de que finalice el mes de julio, días antes de que llegue el pago quincenal o mensual al sector de empleados de Colombia, la entidad bancaria Bancolombia reporta una caída general en su servicios. Usuarios se quejan del fallo de la aplicación móvil y además los cajeros también presentan fallas, según denuncian.

En redes sociales, durante este jueves 27 de julio, se ha vuelto tendencia Bancolombia por cuenta de fallas generales en su aplicación móvil. Algunos clientes de la entidad bancaria reportan que además, en oficinas físicas, los cajeros de la entidad no están funcionando.

“Tirada en un crepes sin poder pagar porque como raro su chimbada de aplicación no sirve @Bancolombia Dios mío bendito”, dijo una usuaria en redes sociales sobre la falla. “De verdad Bancolombia si lo deja a uno tirado en cualquier situación, que pereza”, dice otra usuaria al respecto.

“Como raro @Bancolombia fallando en una quincena. ¿Quién me responde por los pagos que debo hacer hoy y no podré hacer desde el portal empresarial? Muy cumplidos udes me cobran $50.000 al mes y $3.200 por cada transacción por una plataforma que no sirve”, alegó además otro usuario.

Desde un cajero en al norte de la ciudad de Bogotá varios clientes reportan que la máquina no está funcionando y se ha formado una gran fila de personas que intentan retirar dinero sin éxito. Publimetro Colombia consultó directamente con el banco para obtener alguna respuesta sobre el fallo general, pero hasta el momento no se ha brindado comunicación oficial.

