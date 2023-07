OVNIS: exoficial de inteligencia admitió “restos no humanos” en poder de Estados Unidos y estalló las redes

OVNIS: Estados Unidos, David Grusch, admite restos no humanos en poder de Estados Unidos Captura redes sociales @arieltriemstra en Twitter y foto OVNI de AP

Durante una sesión con un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, David Grusch, admitió bajo juramento que los extraterrestres existen. Las redes sociales estallaron hablando de los OVNIS luego de sus declaraciones brindadas este miércoles 26 de julio en el legislativo de ese país.

Los Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) son un misterio que a muchos les interesa y les intriga, puesto que serían prueba de vida más allá de la del ser humano y la visita de los mismos a nuestro planeta. Este miércoles 26 de julio se hicieron tendencia en redes sociales por las declaraciones de Grusch, que dejan mucho qué pensar.

El exoficial era el encargado de investigar los “fenómenos anómalos no identificados” y en la Cámara de Representantes admitió que en varios incidentes no solo ha encontrado restos de naves, sino también de “restos biológicos no humanos”. Las revelaciones tienen estupefactos a los congresistas estadounidenses y al mundo entero.

El exmilitar se refirió específicamente a la recuperación de una aeronave no humana y que en su interior traía restos biológicos que no eran reconocidos como humanos.

“¿Usted cree que nuestro gobierno ha mantenido contactos con inteligencia extraterrestre?”, fue la pregunta que le hizo en la sesión la congresista Nancy Mace. “Es algo que no puedo discutir en público”, respondió el exmilitar.

“Si cree que hemos encontrado restos de naves, como dijo antes, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos de estas naves?”, complementó además la congresista Mace. Él respondió: “como lo dije públicamente en mi entrevista con News Nation, encontramos restos biológicos cuando recuperamos esas partes”.

Mace prosiguió con intriga y le preguntó: “¿Eran restos humanos o no humanos biológicos?”, a lo que él respondió sin titubear: “no humanos, y así lo confirmaron personas que trabajaron directamente en el programa y con quienes hablé y que siguen en el programa”.

La palabra “OVNIS” ahora se volvió tendencia en redes sociales y en Colombia se está hablando del tema, incluso se recuerdan varios de los avistamientos que se han podido divisar en varias zonas del país. Pero además, se ha prestado para chistes sobre temas misteriosos como el Área 51 y otros.

