El presidente Gustavo Petro anunció este domingo que el exjefe paramilitar condenado Salvatore Mancuso será gestor de paz. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado escribió:

“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aun no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados”.

Y agregó, “para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”.

Cabe recordar que Salvatore Mancuso firmó acuerdo con la UBPD para encontrar a desaparecidos del conflicto arrojados en la frontera con Venezuela.

Salvatore Mancuso fue nombrado gestor de paz por el presidente Petro

De hecho, en estas verificaciones se hallaron varias fosas comunes donde dijo Mancuso que estarían entre Colombia y Venezuela.

Durante el 10, 11, 15 y 16 del pasado mes de mayo, desde el Centro de Detención ICE de Atlanta (Estados Unidos) -condenado por narcotráfico- el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, compareció en su última oportunidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para demostrar que actuó como actor clave en complicidad con la fuerza pública durante el conflicto armado.

Mancuso -quien originalmente está sujeto a Justicia y Paz, el modelo de justicia producto del proceso de paz con los paramilitares- hizo aportes durante esos cuatro días de como el antiguo DAS les filtraba información de “aquellas personas que se consideraban objetivo militar, como estudiantes de universidades públicas, liderazgos sociales, integrantes LGBTI+, etc”, acotó.

Además, en la segunda audiencia confesó que arrojaron los cuerpos de unas 200 de sus víctimas en el lado venezolano de la frontera tras la destrucción del “horno crematorio” en el que desaparecieron centenares de personas. “Algunos miembros de autodefensa ingresaron a Venezuela para hacer fosas, allá hay unas 200 personas que fueron enterradas”, señaló ante esa Jurisdicción.

Ante este reconocimiento, el 14 de mayo, el canciller Álvaro Leyva informó que acordaron junto con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, “proporcionar unos prontos y eficaces mecanismos institucionales que permitan localizar los restos mortales de nacionales colombianos, sepultados en territorio venezolano”.