Abuela intentó defenderse de un ladrón que le robó sus pertenencias y terminó recibiendo una golpiza

Un grave caso de agresión a una abuela de 73 años tiene consternados a los habitantes de Floridablanca, Santander, quienes no salen del asombro y la indignación al enterarse que un joven de la misma comunidad es el agresor y delincuente.

Se trata de alias Araña, un joven que se dedica al robo, extorsiones y expendio de drogas en el barrio Santa Inés y que el martes pasado decidió entrar a la casa de la adulta mayor para robarle los pocos objetos de valor que ella tenía.

Al parecer, este delincuente se llevó de la casa de Oliva Atuesta su celular y algo de dinero que ella guardaba. Pero cuando la mujer se percató del hecho, intentó defenderse.

Sin embargo, el sujeto la agredió hasta provocarle graves moretones en su rostro y heridas en el cuerpo.

Tras el hecho, la comunidad ayudó a la mujer y la llevaron a una clínica para que recibiera atención médica. Al tiempo, otro grupo de vecinos se fue a la casa donde vive alias Araña para hacer justicia por mano propia, pero no lo lograron porque la Policía se adelantó y logró la captura del joven.

“Estoy en la clínica, eran las cinco de la mañana, se me metió un ladrón, lo vi en mi pieza, yo le dije que qué hace ahí, y me metió patas y puños, me metía los dedos en la boca, me partió la nariz, en la cabeza no tengo nada, me toca hacer una cirugía”, dijo la víctima en un video.

Tras la captura del sujeto, la comunidad se quejó ante las autoridades del joven delincuente y de su padre, que sería el cerebro detrás de todos los delitos que comete su hijo.

Ellos aseguraron que este delincuente que tiene azotado al barrio con hurtos y venta de droga. Al parecer el padre del ladrón también estaría amenazando a las personas de muerte por tildar a su hijo de ladrón.