¿Sin plata para emprender? Campesinos podrán acceder a recursos de la Agencia de Desarrollo Rural

Ser campesino en Colombia no es fácil. Trabajar la tierra no suele ser una labor con una remuneración adecuada, a pesar de su innegable importancia. La mayoría de los jóvenes que nacen en la ruralidad deciden dejar sus tierras para sumergirse en la búsqueda de mejores oportunidades en las grandes ciudades. Sienten que en sus territorios no hay alternativas de crecimiento.

Esa realidad es aún más difícil para las mujeres y las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, el Gobierno Nacional está en búsqueda de impulsar las regiones del país a través del otorgamiento de incentivos económicos que mejorarían la vida del campesinado.

Por medio de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el Gobierno confirmó la apertura de una convocatoria que pretende apoyar a aquellos emprendedores del campo colombiano de manera integral, especialmente aquellos pequeños productores de los diferentes departamentos del país.

Este proyecto estará dirigido especialmente a asociaciones de mujeres rurales, jóvenes rurales, víctimas del conflicto armado y población rural, así lo confirmó el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera Malaver.

“Hemos diseñado una estrategia de evaluación con un enfoque diferencial a favor de la mujer rural, y lo más importante de todo, es que en esta convocatoria vamos a ayudar a construir sus proyectos desde el inicio, evitando así devoluciones innecesarias en el tiempo y una pérdida de posibilidad para participar”, explicó.

Por su parte, la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica aclaró que su compromiso desde la cartera que administra será impulsar la economía rural, trabajar por el crecimiento de los campesinos y decrecer el hambre que padecen miles de colombianos con proyectos como este, que le dan fuerza a pequeños modelos de negocio.

“Queremos que el campo crezca y que sus productos tengan un valor agregado, que seamos una potencia mundial agroalimentaria. Para eso los invitamos (a los campesinos) a que piensen en grande, para que así podamos financiar sus sueños de negocio”, agregó la ministra Mojica.

Los proyectos que sean elegidos serán cofinanciados con un tope mínimo de $1.200 y máximo $5.000 millones de pesos. Esto significa que quienes deseen aplicar, deberán demostrar que tienen una idea materializada que pueda transformarse en un proyecto de largo aliento económico.

“Recibimos el apoyo de la agencia (ADR) con un proyecto. Ellos nos apoyan económicamente para la construcción de una planta. Han sido nuestros aliados. Para aplicar se requiere de la asociatividad real, que no sea una asociación de papel y ya. Dirigirse a una Unidad Técnica Territorial y allá ellos le ayudan a uno”, comentó Carlos Darío Moreno Vargas, representante legal Asociación PRONACELA y beneficiario de los incentivos otorgador por la ADR.

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

“Parece increíble, pero el requisito es ser una asociación con vocación agropecuaria que tenga personería legal y representante legal. Nada más. No vamos a pedir ni capital, ni línea de tiempo, nada”, explicó el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera Malaver.

¿Cómo postularse?

· Usted deberá consultar los términos y condiciones que están disponibles en la página web de la Agencia de Desarrollo Rural.

· Usted encontrará que hay varias categorías. Escoja la que más se adapte a su tipo de emprendimiento y condición social predominante.

· La convocatoria estará abierta desde el 18 de julio de 2023 hasta el próximo 4 de octubre de 2023. En esta primera fase usted deberá hacer la postulación y enviar los documentos que se solicitan en la página web.

· Para quienes no dispongan de acceso a internet, podrán solicitar asesoría por vía telefónica o acercarse a las oficinas de las Unidades Técnicas Territoriales donde le brindarán mayor información.

Los próximos tres meses servirán para analizar, corregir y verificar que las postulaciones de los proyectos se adelanten adecuadamente. Es decir, no hay afanes. La ADR se encargará de llevar un proceso fácil que permita a los aspirantes aplicar y corregir, en caso de ser necesario para su proyecto.

Finalmente, esta convocatoria será una oportunidad para que las personas más vulnerables puedan explorar nuevos caminos económicos. Mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto podrán hacer de esta oportunidad una posibilidad de abrirse paso y surgir de la injusticia y el olvido estatal del que han sido víctimas. Ahora, no solo cargan con la responsabilidad de administrar un negocio; también deberán poner en alto esa identidad rural que tanto les enorgullece y ejercer con seguridad la profesión que nos da de comer.