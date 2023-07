¿Se voló la ley?: Irene Vélez, ministra de Minas deberá responder ante la Procuraduría, por viaje de su hijo

Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía del gobierno de Gustavo Petro, será llamada este lunes por la Procuraduría en una apertura de una indagación previa disciplinaria en su contra por el viaje y presunta salida irregular de su hijo fuera del país. En Migración Colombia hay una investigación reservada contra el funcionario William López, por haber dejado que el menor saliera desde Cali hacia Europa sin que se aportaran los permisos que exige la ley para estos casos.

El diario El Tiempo reveló lo que dice la notificación de la indagación. “Conforme a lo informado en el medio de comunicación, presuntamente la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, se habría valido de su cargo para influir ante un agente de Migración Colombia, con el fin de que facilitará la salida del país de su hijo menor de edad, pese a no contar con el permiso exigido por la ley”, señala el auto de apertura de indagación.

También agregaron que esperan “obtener las pruebas que permitan delimitar los hechos enrostrados y proceder a valorarlos de cara a la posible incidencia disciplinaria”.

Irene Vélez, ministra de Minas habría influenciado a funcionario de Migración para la salida de su hijo sin permiso autenticado por notaría

El caso ocurrió en el mes de enero de 2023 cuando la ministra se encontraba en Suiza, en el Foro Económico en Davos, su familia tomó la decisión de acompañarla en su viaje pero al parecer no tenían claro los requisitos para la salida de menores fuera del país.

Esto porque el menor no presentó el requerimiento que exige la ley, un permiso que debe estar autenticado en notaría por los padres, la ministra no había realizado esta diligencia para que su hijo saliera del país, por lo tanto no llenaba los requisitos.

Cuando el funcionario se negó a autorizar la salida, fuentes aseguraron al diario El Tiempo que la propia ministra lo habría llamado a su celular y ejercido presión amparada en su alto cargo. “Al parecer, su esposo e hijo se iban a reunir con ella en Europa y en el momento de la salida –en un vuelo con rumbo a España– se evidenció que el menor no contaba con el permiso. El tema se destrabó con un correo de la ministra Vélez y una llamada al funcionario de turno. Ese no es el procedimiento legal y se investiga al funcionario”, informó una fuente del aeropuerto. Además, se indaga si también hubo una llamada a la Cancillería.

Investigan a la ministra de Minas y Energía Irene Vélez por presionar a funcionario para viaje de su hijo

Por estos hechos Migración Colombia emitió un comunicado en el que se refirió a la situación.

“En referencia a la presunta salida irregular de menor de edad del país, hijo de una alta funcionaria, Migración Colombia informa que se adelanta actuación disciplinaria dentro de los términos legales y está bajo reserva”, se lee en un corto mensaje.

Al parecer, la presión ha sido relevante porque el caso tuvo que ser denunciado por uno de los sindicatos de Migración para que se abriera investigación en control interno. Además, que a varios les pidieron no compartir un correo clave que hace parte del caso.

Cabe recordar, que la ministra Vélez ya se encuentra en medio de una polémica por un contrato del gobierno, de 128 millones de pesos, entregado a su esposo, el holándés, Sjoerd van Grootheest, para ejecutar la estrategia de comunicación sobre la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia en el Fondo Paz, adscrito a la Presidencia.

También puede leer: El esposo holandés de la ministra Irene Vélez ganará millonario sueldo con el Estado

También se dio a conocer que Vélez era la supervisora y quien daba el visto bueno para los pagos de los contratos que la recién creada firma de su esposo –Mississippi Dragonfly– suscribió con el alma mater pública en la Universidad del Valle, en 2018.