Precio del diésel sí subirá e impactará directamente al transporte masivo y de carga

Gasolina Eco Plus 89 (aydinmutlu/Getty Images)

En el país sigue la preocupación de los colombianos por el aumento mes a mes en el precio de la gasolina, situación que por ahora no parará porque el Gobierno debe cumplir con los planes que tiene para suplir un déficit de recursos en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

Por lo que, en los próximos meses se esperan aumentos de 600 pesos por galón en cada mes. En meses anteriores el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el galón debería quedar en 15.000 o 16.000 pesos, según sus cálculos.

Ahora, el ministro Bonilla aseguró que el precio del diésel no se va a tocar en los próximos meses y hasta que se cierre la brecha de la gasolina corriente.

¿Cuánto tiempo tardará eso? El ministro se refirió a los cálculos que ahora tiene el Gobierno.

“Vamos a cerrar primero la brecha de gasolina, nos faltan cuatro meses e inmediatamente después comenzamos a mirar qué hacemos con el diésel, pero tenemos que tener con más calma porque ahí está el transporte masivo y está el transporte de carga”, dijo.

Por lo que, se cree que cuando la gasolina toque el techo de los 15.500 pesos, el diésel en el país también empezará a subir.

Agregó que debe haber “una socialización muy grande con todos los sectores para que no impacte la inflación y no genere otro tipo de problemas. Por lo pronto, podría decir que el diésel no lo vamos a tocar en plena jornada electoral”.

De acuerdo con el titular de la cartera de Hacienda, el ajuste se tiene que realizar con el objetivo de cerrar la brecha que existe entre el precio nacional e internacional, como se venía haciendo anteriormente.

Esto, teniendo en cuenta que “el déficit de acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles va a terminar en $70 billones, eso son cuatro reformas tributarias y nos está cerrando el espacio para el gasto social es a la primera infancia, a la educación y a la salud”, puntualizó Bonilla.