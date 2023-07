“Son mentiras suyas”: Rodolfo Hernández repitió grosería y respondió a periodista por su inhabilidad

El ingeniero Rodolfo Hernández, candidato a la Gobernación de Santander por su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción nuevamente respondió sin decoro a una periodista que lo abordó para preguntarle sobre su inhabilidad para ejercer cargos públicos.

La periodista de Caracol Radio lo abordó cuando salía de un edificio y en un ascensor le comenzó a hacer preguntas. “¿Qué opina de esta candidatura teniendo en cuenta que la Procuraduría lo inhabilitó y lo sancionó por 14 años?”, lo cuestiona la periodista Laura Basto.

Él decidió responder como si el fallo no existiera y como si la inhabilidad fuera un invento de quien lo está cuestionando. “Eso no me inhabilitó, son mentiras suyas, eso es su mente la que dice eso. Eso no dice la Procuraduría”, le respondió con tono retador y además señalándole con su dedo índice a la cabeza de la periodista.

El fallo que inhabilitó a Rodolfo Hernández

Cabe mencionar que la Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia al candidato por el caso Vitalogic, ocurrido durante su administración en la ciudad de Bucaramanga. La sanción corresponde a su inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 14 años. La entidad determinó que Hernández incurrió en interés indebido en asignación del contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco, un contrato que tenía el objetivo de adjudicar por 30 años más.

Esta contratación fue adjudicada a Vitalogic, una Unión Temporal, que se proyectó en 570.000 millones de pesos y que también adjudicaría una comisión de éxito al hijo del candidato Hernández, Luis Carlos Hernández Oliveros, si la empresa obtenía ese convenio.

El ahora candidato a la Gobernación de Santander tiene cuatro meses para poder hacer algo al respecto, si quiere hacer parte de los participantes en el tarjetón para las elecciones regionales de este mes de octubre de 2023.