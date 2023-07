Contra todo pronóstico, Rodolfo Hernández inscribió su candidatura a la Gobernación de Santander

Pese a todo lo que ha ocurrido recientemente en la vida de Rodolfo Hernández, y bajo los delicados pronósticos de salud que se conocen sobre él, este viernes 7 de julio decidió acudir a la Registraduría para inscribir oficialmente su candidatura a la Gobernación de Santander.

Por medio de su partido, Liga de Gobernantes Anticorrupción, inscribió su candidatura tras haber salido derrotado hace un año en las elecciones presidenciales, en las que quedó como el segundo candidato más votado, contra el actual presidente Gustavo Petro.

Cabe mencionar que Hernández viene pasando por quebrantos de salud con su diagnóstico de cáncer de colon y contra el que ha mencionado que luchará implacablemente, al mismo tiempo que desarrolla su candidatura a la Gobernación de Santander, luego de haber sido alcalde de su capital, Bucaramanga.

“Todos los que están haciendo fiesta para que me les muera mañana, pasado mañana o antes de las elecciones, más a fondo el ataque, va a ser un ataque como el de Mike Tyson, que en el primer round los nockeaba y sin descanso: 20 horas de campaña, son tres mesecitos, eso no es nada, todos esos políticos van a quedar mamando”, dijo el candidato en medio de sus declaraciones en una reciente entrevista.

Procuraduría inhabilitó a Rodolfo Hernández

Cabe mencionar que la Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia al candidato por el caso Vitalogic, ocurrido durante su administración en la ciudad de Bucaramanga. La sanción corresponde a su inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 14 años. La entidad determinó que Hernández incurrió en interés indebido en asignación del contrato para el tratamiento de basuras en Bucaramanga.

Sin embargo, el ahora candidato a la Gobernación de Santander ya ha declarado que controvertirá esta sanción y ahora tiene cuatro meses para poder hacer algo al respecto, si quiere hacer parte de los participantes en el tarjetón para las elecciones regionales de este mes de octubre.

El caso Vitalogic

Recordemos que en mayo de 2021 la Fiscalía General de la Nación anunció oficialmente su acusación en contra del entonces alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Suárez, por presuntas irregularidades detectadas en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco, un contrato que tenía el objetivo del manejo de basuras de ahí hasta 30 años más.

Esta contratación fue adjudicada a Vitalogic, una Unión Temporal, que se proyectó en 570.000 millones de pesos y que también adjudicaría una comisión de éxito al hijo del candidato Hernández, Luis Carlos Hernández Oliveros, si la empresa obtenía ese convenio.

La Fiscalía también acusó por estos mismos hechos a los ex funcionarios de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB: José Manuel Barrera, ex gerente; Rubén Enrique Amaya, jefe de disposición final; César Fontecha, ex director jurídico ; Abelardo Durán Leiva, ex subgerente técnico y operativo; Abigail León, ex subdirectora administrativa y financiera; y al contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala. Estos son acusados en el proceso por falsedad ideológica, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.