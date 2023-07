No sabe, no responde: Rodolfo Hernández no supo responder por fallo de La Haya, “no estoy enterado”

Rodolfo Hernández no sabe sobre fallo de La Haya y no se atrevió a opinar Captura redes sociales y foto San Andrés guardacostas EFE - 13 julio 2023

Este jueves 13 de julio el júbilo se siente en Colombia con el nuevo fallo en La Haya de Corte Internacional de Justicia (CIJ), que favorece a Colombia y le impidió a Nicaragua aumentar sus límites marítimos afectando el territorio colombiano del archipiélago de San Andrés y Providencia. Por su parte, el excandidato presidencial y ahora candidato a la Gobernación de Santander, Rodolfo Hernández, manifestó no saber de qué le hablaban cuando le preguntaron su opinión sobre el fallo.

Los hechos ocurrieron este jueves cuando el candidato registrado en la Registraduría para las contiendas electorales, salía de un edificio y fue abordado por una periodista en un ascensor. Además de responder en un tono dejado a la periodista sobre su inhabilidad y el conflicto que genera para ser candidato, Hernández también manifestó que no está enterado del tema del fallo en La Haya.

“¿Qué opinión le merece el fallo de La Haya sobre el tema de Nicaragua?”, le cuestionó la periodista, a lo que él respondió negativamente y queriendo saltar la pregunta. “Yo eso no estoy enterado totalmente, total de que no puedo opinar de lo que no tengo conocimientos a fondo”, dijo al respecto el candidato.

El fallo que salvó el mar de San Andrés para Colombia

Recordemos que este jueves 13 de julio la Corte finalmente decidió sobre la solicitud que había hecho Nicaragua para ampliar su delimitación más allá de las 200 millas náuticas de su costa. De esta forma, la Corte señaló que Nicaragua no tiene derecho a una plataforma extendida, por lo que su solicitud no se puede sostener.

En el marco de la disputa legal Colombia defendió que la plataforma continental del archipiélago de San Andrés “se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana” y con parte de estos argumentos es que los integrantes de la Corte rechazó la petición de ampliación de Nicaragua con 13 votos en contra y 4 a favor.

De igual forma, el presidente Gustavo Petro reaccionó y dijo que esta es una “gran victoria para Colombia en La Haya”. Además, el mandatario escribió en sus redes sociales que “esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago”.