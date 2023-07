No aclare que oscurece: MinMinas dice que fue ‘error de digitación’ que nombre del esposo no quedara en declaración de conflicto de intereses

Este martes, 11 de julio, se conoció un nuevo capítulo en los escándalos que rodean a la polémica ministra de Minas y Energía Irene Vélez, quien ahora está en el ojo del huracán por cuenta de un “error de digitación” que según ella cometió en el momento de llenar el documento de declaración de bienes y conflicto de intereses de la Función Pública, en el que omitió incluir el nombre de su esposo, quien pocos días después recibió un millonario contrato con el Fondo Colombia en Paz.

La polémica se desató cuando se conoció públicamente el millonario contrato del ciudadano neerlandés, Sjoerd Van Grootheest, quien es el esposo de la ministra.

Van Grootheest recibirá un total de 128.770.332 pesos, que recibirá 12 pagos mensuales por 10.730.861 pesos, por liderar la estrategia de comunicaciones sobre la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia.

El ciudadano holandés Sjoerd Van Grootheest cónyuge de la ministra de minas Irene Vélez acaba de recibir un contrato por $10.730.861 mensuales a través del Fondo Colombia en Paz para liderar estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. pic.twitter.com/4IXUTgAJUo — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 11, 2023

Puede leer: El esposo holandés de la ministra Irene Vélez ganará millonario sueldo con el Estado

Escándalo de la ministra Irene Vélez y su esposo Sjoerd Van Grootheest

Ante los señalamientos, la ministra decidió salir a defenderse a través de sus redes sociales y la respuesta generó más revuelo.

“Debo aclarar que no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta mi esposo. Sobre el documento ‘declaración de bienes y conflictos de interés’ publicado por la función pública, hubo un error de digitación durante la última actualización y ya fue corregido”, escribió en la primera parte del hilo que publicó en Twitter con la imagen de la modificación.

“Las actividades que ejerce mi esposo no son nuevas, las ejecuta desde hace años y su trabajo es reconocido. No hay ninguna relación entre sus actividades y mis funciones. Como cualquier familia en trabajamos por la sostenibilidad de nuestros hijos y los gastos del hogar”, puntualizó.

Sobre el documento 'declaración de bienes y conflictos de interés' publicado por la función pública, hubo un error de digitación durante la última actualización y ya fue corregido 🧵 pic.twitter.com/tZIel5nwYe — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) July 11, 2023

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron al respecto: “Error de digitación... Los corruptos y sus inventos”, “Este es el tipo de cosas que no deben suceder en el Gobierno por el que votamos @petrogustavo No se trataba de elegir un gobierno de cambio y progresista para que siguiera pasando lo mismo, repartir contratos y puestos a los amigos y familiares No es ilegal... tampoco ético”, “Eso no es error de digitación señora, usted cuando realiza ese documento declara bajo juramento lo que dice ahí. Sea seria, además el conflicto de interés si existe!!!” y “Error de digitación es lo que en otros lados se conoce como falsedad en documento?”.