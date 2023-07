Confinadas y pasando hambre: así están 9.000 familias en Chocó por cuenta de paro armado

Desde hace una semana, el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, anunció paro armado en los municipios de Novita, Sipí, el Litoral de San Juan, Itsmina y Medio San Juan, al sur del Chocó. Decisión que no solo generó el confinamiento de 9.000 familias de 52 comunidades, sino el desplazamiento y suspensión de actividades agrícolas y pesqueras con las que principalmente se sustentan día a día.

Esto ha generado que miles de familias estén en situación de hambruna. Así lo denunció la Iglesia católica. “Yo siempre he levantado mi familia cazando, pescando y no podemos realizar ese tipo de cosas por temor de lo que estamos viendo”, narró un habitante de Sipí a Noticias Caracol.

Por su parte, el alcalde de este municipio, Juan Wilmer Rivas, manifestó sentirse secuestrados. “Todas las actividades están paralizadas. No es suficiente un consejo de seguridad, un comité de orden público en Quibdó, porque no lo podemos hacer en Sipí. Un corredor humanitario por dos días no es suficiente, que nos den la libertad de transitar nuestro municipio”.

Asimismo, Seguey Palacios, personero de Sipí, hizo “un llamado al gobierno del cambio, a los grupos al margen de la ley, a que se sienten, a que busquen una salida de paz. De igual forma, a la fuerza pública para que garantice la seguridad”.

Y es que su petición se da en medio de los enfrentamientos del Eln y el Clan del Golfo, quien ha ido ganando terreno en por los menos 22 municipios del departamento. “Nosotros pensamos que si se firma un cese al fuego con el ELN, también debería firmarse un cese al fuego con el Clan del Golfo para que estos dos grupos armados no se sigan enfrentando y generando esta situación”, aseguró el gobernador de Chocó, Ariel Palacios.