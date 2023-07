Aliste su hoja de vida: Davivienda abrió vacantes de empleo y no piden experiencia

Es común ver gente joven que se queja por no tener un oficio formal, y no es para menos. Aunque la tasa de desempleo ha bajado en el país, hay mucha gente que no cuenta con la posibilidad de tener un sustento fijo. Es por ello que el reconocido banco Davivienda compartió en su página web que está en búsqueda de nuevos talentos que deseen iniciar su carrera en la compañía. Las condiciones y oportunidades son muy llamativas.

“Desarrollarás una carrera Técnica en Servicios Comerciales y Financieros certificada por el Sena y presentarás tus prácticas con banco Davivienda, a través de un contrato de aprendizaje por un año (...) Tu misión será acompañar la transaccionalidad del cliente en caja y brindar asesoramiento en la venta de productos de acuerdo con el perfil de cada cliente.”, se lee en la oferta publicada en la entidad.

Esta convocatoria fue exclusivamente diseñada para jóvenes que no hayan sido empleados ni cuenten con experiencia laboral; tampoco para aquellos que hayan realizado sus prácticas profesionales. Por tal razón, Davivienda diseñó una serie de requisitos que usted deberá cumplir para aplicar.

Requisitos para postularse a Davivienda

Ser bachilleres graduados, estudiantes universitarios en curso o graduados de carreras universitarias.

No haber firmado contrato de aprendizaje con el Sena.

con el Sena. No tener sanciones vigentes por parte del Sena.

vigentes por parte del Sena. (Deseable, no obligatorio) tener experiencia laboral formal de seis meses en servicio al cliente y/o asesoría comercial.

¿Cómo aplicar a las vacantes de Davivienda?