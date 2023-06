Petrista le metió ‘insultada’ a Miguel Polo en un gimnasio y lo acusó de hostigarlo con sus guardaespaldas

En las últimas horas, el congresista Miguel Polo volvió a estar en el ‘ojo del huracán’. Esta vez lo señalan de supuestamente utilizar su esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección, para “hostigar” a uno de sus detractores políticos. La confrontación se dio en medio de un gimnasio, donde al parecer, un sujeto abordó a Polo. Allí los hombres empezaron a discutir al punto en que señalan al congresista de presuntamente pedirle de manera ilegal los documentos al otro ciudadano con el que tuvo el altercado.

En imágenes se aprecia como el político camina muy molesto por el lugar de entrenamiento. En medio de su ‘rabieta’, subió a un segundo piso acompañado de sus escoltas y allí inició una conversación con un hombre que lo habría “amenazado”.

La discusión verbal llegó al punto en que el equipo de seguridad del congresista tuvo que intervenir. Lo que causó molestia, al parecer, fue que el esquema de seguridad pidió documentos de identificación al hombre que se encontraba discutiendo con su protegido.

En ese momento, un testigo de los hechos que se encontraba grabando el episodio le reclamó al representante: “¿tiene permiso para hacer el procedimiento que está haciendo?”. Ante esto, Polo lo ignora.

“¿Tiene orden de Fiscalía para interceptar así al señor?”, le cuestionaban a Polo mientras se grababa el procedimiento.

Según la cuenta que denunció los hechos en Twitter, el problema de Miguel Polo fue con un hombre de la tercera edad llamado Pedro Hernán Romero Sáenz, quien tendría 63 años.

Ante los señalamientos, Miguel Polo explotó y salió a dar su versión y manifestó que fue insultado y amenazado de muerte por el sujeto:

“En el video del procedimiento se observa cómo este hombre vuelve y repite su amenaza. Yo procedí de inmediato a informar a mi esquema de seguridad y estos llamaron al cuadrante más cercano. Estos agentes tomaron la información del ciudadano y el día de hoy me encuentro realizando las respectivas denuncias. No he “hostigado” a nadie, el hostigado soy yo y no he ejercido ningún abuso de autoridad. Simplemente informe a las autoridades y estas actuaron. Dejen de desinformar”, concluyó el representante.