En un enigma se ha convertido la búsqueda del perro Wilson perdido en las selva del Guaviare tras el rescate de los cuatro niños que se habían extraviado tras el accidente de una avioneta en la extensa jungla.

Ellos son Soleiny Mucutuy (9 años), Tien Noriel Ronoque Mucutuy (4 años), Lesly Mucutuy (13 años) y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy (11 meses).

Sin embargo, el perro Wilson, pieza clave en la búsqueda y rescate de los menores, pese a su entrenamiento militar, no regresó con su guía, Cristian David Lara, quién afirma que no saldrá de la selva hasta no hallar a su compañero perruno.

Wilson, el perro perdido en la selva, cumple un mes de su último y extraño contacto

Cabe recordar, que el pasado 18 de mayo, Wilson se alejó de su guía en una reacción poco normal y huyó del lugar, contó Gustavo Narváez Orozco, comandante regimiento Fuerzas Especiales, a Revista Semana.

Días después, el perrito volvió el pasado 6 de junio al lado de su guía, último día de contacto, comió un poco y volvió a irse. De acuerdo con Carlos Villegas, miembro de la Defensa Civil que trabajó en la búsqueda de los niños, a Blu Radio, Wilson fue pieza clave para encontrar a los menores.

“Él nos miraba y nos quería cómo decir algo, pero salía y se volvía a meter en la selva”, relató.

De hecho, varias pistas señalarían que el perrito estuvo con los niños, pues los menores lo dejaron retratado en sus pinturas cuando llegaron a Bogotá.

Por su parte, el coronel Gustavo Narváez Orozco, comandante del regimiento Fuerzas Especiales No. 1 le dijo a varios medios que hasta el 6 de junio los uniformados en las exploraciones se lo toparon de frente.

“El 18 de mayo se extravió, después de que su guía le da la orden de que se meta selva adentro a buscar y no vuelve. Fue muy extraño porque el perro está entrenado para eso, para meterse en profundidad y volver donde su amo. El 20 de mayo, nuestro personal observa al perro, el guía se le estaba acercando y el canino en una reacción poco normal, emprendió la huida y no lo volvimos a ver. Hasta el 6 de junio que nosotros en nuestras exploraciones lo topamos de frente. Quien lo vio, lo vio un poco flaco. Intentaron acercarse con comida, llamados y una perrita que llevamos de la Defensa Civil, la mandaron a que le buscara juego a Wilson, entretenerlo, acercarnos y ubicarlo. Apenas nos vio, huyó y esa fue la última vez que tuvimos contacto con él”, dijo Gustavo Narváez.

Agregó que una de las razones por las que Wilson no ha vuelto con su guía es porque en la selva hay animales como caimanes, jaguares, panteras, anacondas. “Cualquiera de estas fieras puede intimidar a nuestro perro, asustarlo y él cambia su comportamiento”, dijo.

Lamentablemente, ha pasado un mes desde este último contacto y no hay rastros del canino.

“Todo tiene un fin y hay que ser sensatos con esto. Nuestro Wilson hizo un gran trabajo, pero también hay que ser conscientes del lugar en el que está. Hemos hecho absolutamente todo lo posible. Hemos puesto comida en puntos claves, lo que pone en alto riesgo a nuestras tropas”, asegura el general Pedro Sánchez, comandante de las Fuerzas Especiales de la Operación Esperanza.

Las Fuerzas Militares afirman que han hecho todo lo que está a su alcance para encontrar a Wilson, como utilizar a dos perritas en celo para atraerlo, dejar las prendas de su guía canino y hasta las unidades han quedado estáticas preparando comida para producir olores que lo atraigan, pero nada ha dado resultados.

En los últimos días, se conoció un video de un perrito muy parecido al pastor belga malinois deambulando por el municipio de La Plata, en Huila. Algunos usuarios en redes sociales creyeron que era Wilson.

“Desde La Plata (Huila) envían un video y una foto en donde se observa a un perrito muy parecido a Wilson deambulando en zona rural del municipio. Estamos hablando de una distancia considerable, cercana a los 200 km. Importante verificar esta información Ejército Nacional de Colombia y Fuerzas Militares de Colombia”, escribió Plataforma Alto a través de su cuenta de Twitter.

Desde La Plata (Huila) envían un video y una foto en donde se observa a un perrito muy parecido a Wilson deambulando en zona rural del municipio.

Por favor verificar @col_ejercito @FuerzasMilCol pic.twitter.com/neQvBn73Nk — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) June 28, 2023

También hay otro video que circula sobre un perro con las mismas características de Wilson, pero en Caquetá, muy cerca del lugar donde encontraron a los cuatro niños indígenas. No obstante, las Fuerzas Militares volvieron a descartar que fuera él. “No, no hay rastro todavía de Wilson. Pronto terminará la operación de búsqueda”.

Según las Fuerzas Militares, el guía canino, el soldado profesional Cristian David Lara, no ha salido de la selva desde que Wilson se perdió. El pastor belga malinois creció con su guía y nunca se ha separado de su lado.

“Él no ha querido salir del área hasta encontrar a su perrito, esos binomios generan un lazo de toda la vida. Es un lazo impresionante donde la lealtad es fundamental”, indicaron las Fuerzas Militares al diario El Espectador.

¿Cómo ha sido la búsqueda de Wilson?

Un total de 70 hombres de las Fuerzas Especiales recorren la espesa selva del Caquetá y Guaviare con el objetivo de localizar a Wilson. Dentro de las estrategias que se implementaron, se insertó en la selva dos caninos hembras en celo para activar la atracción de Wilson, se ubicó en puntos estratégicos comida que le permitan mantenerse con fuerza y prendas del guía en lugares a donde puede llegar la tropa.

“Esta fase II de la #OperaciónEsperanza avanza. No se detendrá hasta que Wilson sea localizado. Este héroe que contribuyó al rescate de los niños hallados el pasado 9 de junio y debe volver con su familia de Comandos”, señalaron los militares en la operación.

“Este complejo terreno se caracteriza por su geografía agreste, aún así no se ha detenido en la búsqueda de Wilson, el pastor belga de dos años de edad que en su afán por encontrar los niños se aleja de la tropa y se pierde”.

Entretanto, el Ejército aseguró que han hallado pistas de Wilson que indicarían que sigue vivo y las cuales darían indicios de su ubicación.

De igual forma, las condiciones climáticas han ido borrando el rastro que el perro ha dejado por el camino, lo cual hace más complicado su rastreo.

Luis Acosta, coordinador Nacional de la Guardia Indígena, le dijo a Red+Noticias: ‘’yo creo que Wilson fue un salvador. Donde encontramos las últimas huellas, encontramos huellas de caninos. Él se le voló a un soldado y creo que con su olfato llegó, pero también se embolató. Wilson tuvo mucho que ver en poderlos encontrar. Estoy seguro de eso. Los acompañó y estuvo con ellos”.

Los militares presentes en el territorio se enfocan ahora en recuperar a Wilson y la orden viene directamente del comandante general de las Fuerzas Militares, el general Helder Fernán Giraldo Bonilla, quien le ha pedido al comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, general Pedro Sánchez, hacer todo lo que esté a su alcance para traer de regreso al canino.

“La búsqueda no ha finalizado. Nuestra premisa: ninguno se queda atrás. Los soldados continúan la operación para encontrar a Wilson”, comentó el Ejército, quien muestra en la publicación algunas imágenes del canino de búsqueda y rescate de personas.