“No lo atacó, él se dio a la fuga”: Alcaldía de Bucaramanga defendió al agente de tránsito por muerte de motociclista

En las últimas horas, un grave accidente se registró en Bucaramanga, Santander. La forma en como habrían ocurrido los hechos despertó la indignación de la comunidad. Conductores se fueron a los golpes contra un agente de tránsito, a quien señalan de haber provocado el accidente en el que perdió la vida un motociclista. La comunidad señala al agente de tránsito de haberle lanzado un objeto contundente al motero, por estar invadiendo una calzada exclusiva del transporte público. Por tal razón, el conductor habría caído y muerto al instante.

Desde la Alcaldía de Bucaramanga se pronunciaron frente al caso y despertaron aún más la indignación de los moteros y las personas que protestan:

“Esta persona tuvo un accidente por darse a la fuga, como lo hemos visto, que han intentado atropellar al director de tránsito, agredir a agentes, nosotros tenemos que tomar control de la ciudad. El reporte que tengo es que el agente no lo atacó y él se dio a la fuga, y fue ahí donde el agente le dice, y el motociclista tiene el accidente”, explicó la jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga Saharay Rojas.

De inmediato, la reacción de la funcionaria pública desató la furia de algunos ciudadanos que se mantienen en su versión de los hechos. Aseguran que fue el agente de tránsito quien causó la tragedia que tiene sumida a Bucaramanga en una crisis de orden público.

“Las dos personas cometieron errores, pero con tantos métodos que existen para colocar un comparendo o llamar a la Policía para que lo paren en Bucaramanga y hacen esto, ese no era motivo para hacerlo caer”, manifestó un tuitero. Otro agregó: “no hay alcalde en Bucaramanga. No hay autoridad en Bucaramanga”, concluye.

Ciudadanos también han criticado el silencio del alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey, quien no se ha pronunciado al respecto.