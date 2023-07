Expadre Alberto Linero se reveló: dijo si iría o no a un motel y sorprendió con su ‘picante’ respuesta

En las últimas horas, durante la transmisión de Mañanas Blu, programa que dirige el periodista Néstor Morales, surgió un ‘picante’ tema de conversación entre los comunicadores que se encontraban en la mesa de trabajo. Lo que empezó como una entrega de información sobre los nuevos hoteles en el país que se pagarán por horas, terminó convirtiéndose en una charla sobre los moteles. Como era de esperarse, el expadre Alberto Linero no se escapó de las preguntas sobre el tema y dio una contundente respuesta que dejó a más de uno con la ‘boca abierta’.

Néstor Morales inició explicando que se trataba de una aplicación donde ahora se podrá gestionar el proceso para alojarse y dormir por horas en los hoteles. Ante esto, el padre Linero respondió: “esos se van a volver moteles”.

Ante la respuesta del reconocido expadre, uno de sus compañeros de la mesa de trabajo lo interrogó: “ah, pero cómo sabe usted del tema hombre”, dijo.

De inmediato, Alberto Linero se percató del rumbo que iba a tomar la conversación y se excusó con la siguiente respuesta: “he confesado bastante, he escuchado bastante confesión y no doy malos consejos, te lo aseguro”.

En medio del cruce de palabras, Néstor Morales retomó el asunto y lanzó una ‘picante’ pregunta a todos los presentes: “¿Alguno está libre de haber moteleado?”.

De inmediato, la gran mayoría respondió que “no”, por lo que los tildaron de “mojigatos”.

Luego, Morales le preguntó directamente al expadre Linero si lo había hecho y contestó: “No, no tuve tiempo de entrar a un motel”, aseguró. De inmediato, los demás periodistas se ‘totearon’ de la risa y se mostraron incrédulos ante la respuesta.

Sin embargo, el recordado expadre se mostró abierto al tema y no se negó a darse la oportunidad de ir a ‘motelear’. Dijo que “si hubiera ido a un motel, lo habría reconocido”. Incluso hasta pensó en proponérselo a su esposa: “se lo propondré a Alcira”, concluyó.

De inmediato, la conversación causó reacciones entre los oyentes, quienes se mostraron muy emotivos por las respuestas de Linero.