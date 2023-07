Audios de Zuluaga: Uribe rompió el silencio, se desmarcó y dice que todo sucedió a sus espaldas

Tras las serias revelaciones que exponen los recientes audios revelados entre Óscar Iván Zuluaga y su entonces aliado político y exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta, el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del partido político del implicado finalmente dio declaraciones tras varios días de las reveladoras grabaciones. El nuevo escándalo pone en aprietos a los demás aliados políticos de Zuluaga, por pudieron tener conocimiento sobre lo que sería la entrada de dineros de Odebrecht a la campaña del entonces candidato presidencial.

El pasado sábado 1 de julio la Revista Semana reveló explosivos audios que evidencian una conversación clave entre el exdirector de Invías, Daniel García Arizabaleta y el excandidato Zuluaga. García se ha convertido en el testigo estrella contra Zuluaga en el caso que tiene en la Fiscalía General de la Nación y por el que está a punto de ser imputado con los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular.

En los audios también termina salpicado Álex Vega, actual registrador nacional y entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, quien al parecer habría sido cómplice de esta conducta.

En un largo trino, el expresidente Álvaro Uribe se desmarcó de este escándalo y sugirió que todo sucedió a sus espaldas, además de que incluso habría solicitado pruebas de la transparencia de Óscar Iván Zuluaga, las cuales nunca obtuvo por parte de él.

Uribe plantea que cuando se conoció el escándalo en el que también resultó salpicado el expresidente Juan Manuel Santos, él habló con el propio Daniel García, el cual le negó haber recibido dinero de Odebrecht para la campaña del Centro Democrático. Pero además, el expresidente también señaló que le exigió a Óscar Iván Zuluaga un certificado que probara su transparencia, el cual nunca le entregó.

“Le dije a Óscar Iván Zuluaga ‘tráete de Brasil un certificado que exprese lo ocurrido, o que esa plata no la pagaron o que fue sin tu consentimiento y sin tu conocimiento’. No lo trajo, sin embargo, mandó una carta para entrar en el proceso del partido y hubo una polémica muy grande porque yo dije que no. Todo fue público con cruce de cartas con Óscar Iván”, escribió en su trino el expresidente.

El escándalo de los audios de Óscar Iván Zuluaga

Los audios revelan la forma en la que Zuluaga, a propósito, habría decidido ocultar la información de la entrada de dineros ilegales a su campaña presidencial y que implican directamente a su hijo, David Zuluaga Martínez, quien enfrenta cargos por fraude procesal.

Pero además, Zuluaga explica en el audio que hará lo que sea por su hijo y reconocerá toda la responsabilidad por cubrirle la espalda. “Si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Esa es mi prioridad”, dice en el audio.

“Yo creo que usted tiene que saber manejar este caso porque usted dice: ‘esa mierda, no dejarse arrinconar’. Para el único que tiene implicaciones es para mí y para David, y tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para protegerlos a todos. Si tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, la asumo, porque mi espíritu es ese”, dice Zuluaga en los audios revelados.

El excandidato, que además presentó una tutela en los últimos días porque insiste en que es inocente, tácitamente reconoce en los audios que la “plata la recibió y ya no se puede tapar”.

“Hoy en la tarde por fin es la reunión con Duda. Él, desde la semana pasada, aceptó dar las declaraciones que se le han planteado y ya regresó a Bahía. Se está definiendo cuál es la ruta jurídica, finalmente la plata la recibió y no se puede ya tapar. Pero, claramente, va a salvar de responsabilidad a la campaña, a todos nosotros, y va a decir que la campaña no sabía de eso. Dará un documento, no sabemos si va a hacer una declaración extrajudicial en una notaría, como se llama acá, o si será producto de un cuestionario que le envíen los abogados, como opera en Brasil”, dice.