Así hallaron muerta en el mar a Mafe Aguilar, del Desafío 2018: tras cuatro años revelan detalles

El pasado 30 de junio del año 2019 se vivió en Colombia la tragedia de la muerte de Maria Fernanda Aguilar, exparticipante de Desafío 2018 que ganó fama desde su participación en el reality. El programa Expediente Final del Canal Caracol realizó nuevas revelaciones sobre la muerte de la mujer, que murió ahogada en el mar caribe del municipio Puerto Colombia del departamento del Atlántico.

Aunque las noticias apuntaban a que la modelo murió por salvar a su novio, él mismo desmintió esa versión y contó que los arrastró la corriente cuando estaban nadando y luego ella desapareció. Aunque los cuerpos de rescate intentaron salvarla, María Fernanda no logró sobrevivir a la corriente del mar y llegó al hospital sin signos vitales.

Tras cuatro años de la muerte de Mafe, sus amigos y familiares contaron la forma en que se enteraron de su muerte, además de la forma en que fue hallado su cadáver horas después de haber desaparecido. Ligia Ceballos, prima de Mafe, también reveló que por esos días habían fiestas en el municipio de Puerto Colombia y que las motos acuáticas no estaban aptas para una búsqueda.

“Cuando llegamos que todo el mundo estaba buscando a Mafe, no había gasolina para las motos acuáticas que buscan a las personas”, dijo para las cámaras de Caracol Televisión la prima de la exparticipante fallecida.

Familiares cuentan cómo hallaron muerta a Mafe Aguilar, exparticipante de Desafío que murió ahogada

La tía de la también presentadora fallecida Merly Aguilar, también contó la forma en que hallaron el cadáver, tras varias horas de búsqueda en el mar caribe. “Ese día había fiestas en Puerto Colombia, había una tarima y apareció por detrás de la tarima. Todo el mundo vio, la gente que estaba ahí”, dijo la familiar.

Su mejor amigo, Rodrigo Giraldo, también narró que en medio de la búsqueda fue a la clínica porque le dijeron que allá estaba. “Efectivamente fui a la clínica y cuando llego lo veo a él (Julián González, novio de Mafe), no sabía decirme, no recuerdo si deliraba o qué pero no sabía decirme. Un médico se me acerca y me dice ‘cálmate que Mafe está aquí', me dijeron que estaba muerta y me pasaron a donde estaba ella y me di cuenta de lo que había sucedido”, señaló su amigo.