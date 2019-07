Así ocurrió realmente la tragedia. Novio de exparticipante del Desafío relató su últimos minutos antes de morir ahogada.

Las confesiones las hizo en medio de una entrevista con el programa Lo sé todo del Canal 1.

Se trata de Julián González, quien estuvo con Mafe Aguilar en sus últimos minutos y durante la tragedia.

Contó que se encontraban con unos amigos, pero solo que él y María Fernanda decidieron nadar en una zona profunda.

“Todo pasó muy rápido… Yo no me di cuenta en qué momento la corriente nos fue halando más y más lejos de la orilla. Llegó un punto en el que no sentíamos el piso, eso nos angustió bastante; empezamos a pedir ayuda, y ya luego de eso estábamos inmersos en el agua”.

¡En exclusiva! Julián González, novio de la modelo que murió ahogada, contó en #LoSéTodo qué fue lo que pasó ese día. Además, aseguró que ella no lo intentó salvar porque se estuviera ahogando. Posted by Lo Sé Todo Colombia on Friday, July 5, 2019

También volvió a aclarar que ella no falleció intentando rescatarlo:

“Nos pasó juntos, ella no me intentó salvar a mí, porque yo me estuviera ahogando, ni ella se estaba ahogando, ni yo la intenté salvar a ella, eso no fue así; simplemente no nos dimos cuenta en qué momento el mar nos empezó a halar y bueno ahí fue cuando empezó la tragedia”.

Finalmente reveló que estos días sin ella no han sido nada sencillos: “Me hace muchísima falta y realmente no sé contestar esa pregunta fácilmente”.

