“Android, me dejaste morir”: Google no habría alertado sobre temblor en Colombia este jueves 29 de junio y le dan ‘palo’

En las últimas horas, un fuerte temblor sacudió el país este jueves 29 de junio de 2023. Según el Servicio Geológico Colombiano, este tuvo una magnitud de 5,2 en la escala de Richter. El movimiento tuvo epicentro en el municipio de San Juan de Arama, departamento del Meta. De inmediato, cibernautas reportaron en redes sociales la manera en que vivieron el momento.

“Fue horrible”; “en Villavicencio se sintió y las alarmas de emergencia no sonaron el colmo”, fueron algunos de los comentarios de las personas que presenciaron el temblor. Algunos, incluso, tuvieron que evacuar sus viviendas.

Bogotá, Cali, Medellín y Villavicencio fueron las principales capitales que reportaron la fuerte magnitud del temblor.

Sin embargo, lo que llamó la atención, fueron los comentarios de algunos ciudadanos, quienes reclamaron que la alerta de terremoto de Google no se habría activado.

“Android, me dejaste morir”, expresó un tuitero. Otros agregaron: “Desde que se dijo que Google avisaba sobre el #temblor, Google no volvió a avisar”; Esta aplicación de google a mí nunca me avisa de ningún temblor y tengo hasta activadas las notificaciones. Malditos”, concluyen.

Según Google, alertará en caso de emergencia en los siguientes casos. Sin embargo, esta vez la alarma no se habría activado en la mayoría de dispositivos, denuncian los cibernautas.

Alerta de peligro

Diseñada para advertirte de temblores leves y proporcionar más información al tocar la notificación.

Solo se envía a usuarios que vayan a notar temblores de 3 y 4 grados en la escala MMI durante un terremoto de magnitud 4,5 o superior

Respeta los ajustes de volumen, No molestar y notificaciones de tu dispositivo.

Alerta para tomar medidas

Diseñada para llamar tu atención antes de que empieces a notar temblores de moderados a fuertes, para que puedas tomar medidas para protegerte.

Solo se envía a usuarios que van a notar temblores de grado 5 o superior en la escala MMI durante un terremoto de magnitud 4,5 o superior.

Ignorará los ajustes de No molestar, encenderá la pantalla y reproducirá un sonido fuerte.

Así se vivió el temblor en Colombia