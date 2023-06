“Duele y mortifica”: Álvaro Uribe ‘rompió' el silencio sobre ‘falsos positivos’ en Dabeiba

El pasado martes 27 de junio comenzó la Audiencia de Reconocimiento de Verdad en Dabeiba, Antioquia, sobre los denominados ‘falsos positivos’ (ejecuciones de civiles a manos del Estado) por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ocho miembros de la fuerza pública asistieron a este municipio para reconocer sus actos. Ante esto, el expresidente Álvaro Uribe salió en su defensa.

Uribe se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Allí se mostró indignado y señaló a los militares de haberlo engañado: “mancharon la Seguridad de Democrática”, sentenció el político.

“Duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos, les creímos, y ahora los aceptan; incluso la Fundación de Herbin Hoyos, qepd, defendió un caso de Dabeiba, anterior a mi Gobierno. Y apoyamos esa defensa”, manifestó Uribe en un tuit, un día después de la audiencia.

Además, el exmandatario aprovechó para defender su periodo de Gobierno y señaló que este caso es “grave”.

“Los cometidos durante mi Gobierno mancharon la Seguridad Democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones”, dijo.

Finalmente, Uribe aseguró estar en medio de una profunda “afectación”. Esto, por el profundo amor que siempre le ha manifestado a los integrantes de las Fuerzas Militares.

“Mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia”, concluyó.

A pesar de su mensaje, algunos cibernautas aprovecharon para recordarle que su partido político alguna vez negó la existencia de ‘falsos positivos’ en Dabeiba, por lo que lo tildaron de “mentiroso”.

Esto dijeron los militares comparecientes en Dabeiba

En el coliseo inundado de nostalgia, fotos de las víctimas y algunos de sus objetos personales, comenzaron a intervenir los exmilitares imputados, quienes reconocieron sus crímenes y pidieron perdón a las víctimas.

“Nada tenía que ver con un combate que se presentó cerca a su casa”, dijo el coronel (r) Edie Pinzón Turcios, imputado como máximo responsable por la JEP, sobre el asesinato del joven Edison Lexander Lezcano Hurtado. “Nosotros, el Ejército, irrumpimos en la vivienda del señor Lezcano, donde iniciamos a sacar a las personas de la vivienda ilegalmente. Los maltratábamos, los golpeábamos”, agregó.

“Todo el que vestía de blanco o negro era guerrillero y tenía que morirse. No nos contaban capturas. La orden era extinguirlos, asesinarlos. Ese es el caso del señor Edison Lexander Lezcano Hurtado. (...) Reconozco que estigmaticé a Edison Lexander Lezcano Hurtado. (...) Reconozco que di la orden para asesinarlo”, reconoció luego de también afirmar que ser victimario le ha quitado el sueño durante dos décadas.

Finalmente, dirigiéndose a la esposa de Edison el coronel en retiro expresó: “Señora Rubiela, lamento ser el causante de la muerte de su esposo, que ya no le pueda cantar vallenatos en la mañana. Lamento el sufrimiento que le causé a su familia. Yo no pensé en el momento en la que di la orden. No pensé en los sueños que él podía tener, solo pensé en mí”.

Por su parte, el mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’, reconoció que ocultar la verdad y obstaculizar las investigaciones sobre estos crímenes lo convirtió en cómplice.

“El día de la muerte de Edison llegué al pueblo con 2 cuerpos, el de un guerrillero que murió en el combate y el del campesino, con los mismos documentos los registramos como bajas. Ocultar la verdad me hace partícipe de los hechos en igual de condiciones. (...) hoy regreso a Dabeiba para limpiar la memoria de Edison Lexander Lezcano, porque era un campesino, no un guerrillero”, concluyó.