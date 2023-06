“Me pidió que fuera el padrino de la bebé”: general Sánchez habla sobre papá de niños rescatados

Con una sinsabor Colombia recibe la noticia del fin de la Operación Esperanza. El general Pedro Sánchez, quien estuvo en cabeza de este operativo dio detalles de la búsqueda del perrito Wilson y también dio su visión sobre el papá de los niños, quien tiene acusaciones de maltrato y abuso hacia sus hijos.

El pasado 9 de junio, tras rescatar a los cuatro niños indígenas que habían desaparecido tras un accidente de avioneta en la espesa selva, las Fuerzas Militares siguieron buscando a Wilson, el perrito colaborador en la búsqueda que permitió el hallazgo de varias de las pistas de supervivencia de los menores de edad.

Este martes 27 de junio, tras varios días de no encontrar pista alguna de que el can esté vivo y rondando por el lugar en que lo perdieron, las Fuerzas Militares dan por terminada la Operación Esperanza y el general Pedro Sánchez se refirió a las acusaciones del papá de los cuatro niños sobre maltrato y abuso.

El general Pedro Sánchez contó en Noticias Caracol que vio a su papá comprometido con la búsqueda y dispuesto a no salir de la selva hasta encontrarlos. “Yo simplemente puedo dar fe de lo que observé y me reportaron mis hombres. Un papá que estuvo desde el 7 de mayo hasta el 9 de junio allá en la selva, que manifestaba que de ahí no se iba hasta encontrar a sus cuatro menores. Un padre que en el avión manifestó la gratitud a todos los soldados”, dijo al respecto el general.

Además, el oficial detalló que incluso el progenitor de dos de los cuatro niños le pidió a él que fuera el padrino de la bebé que cumplió un año en medio de la selva: Cristin. “Y un padre que además de expresar esa gratitud, me pidió que fuera el padrino de Cristin, la bebé de un año. Y con todo el amor y honor aceptaré. Más allá de eso no conozco y no me atrevo por lo siguiente a opinar”, concluyó.

Las denuncias en contra de Manuel Ronoque, papá de niños indígenas rescatados

Lesly Mukutuy, de 13 años; Soleiny Mukutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mukutuy, de 4, y de Cristin Neriman Ranoque Mukutuy, de 1 año, son los cuatro menores de edad que permanecían perdidos en la espesa selva, los cuales fueron hallados vivos el pasado viernes 9 de junio.

Tras su rescate son varios los detalles que se han conocido sobre la relación familiar que tienen los cuatro niños con su familia, dentro de los cuales destaca que al parecer la hermana mayor habría sufrido abuso y maltrato por parte de este hombre, Manuel Ranoque, lo que él ha negado.

El hombre es el padre de el menor de edad de 5 años y la bebé de 1 año y es padrastro de Lesly, de 13 años y Soleiny, de 9 años. Las denuncias salieron a la luz con declaraciones de los abuelos maternos de Lesly, papás de Magdalena Mukutuy, quienes acusan gravemente de maltratar y querer abusar a su nieta.

“En alguna ocasión, Lesly se escondió tres días en el monte con sus hermanos para evitar otra muenda de aquellas, con tufo de alcohol y manotazos inmisericordes”, contó el abuelo de la menor de edad a Casa Macondo. Además, el hombre contó que Ronoque “un día dio un planazo con un machete a mi hija en el cuello y también que “intentó abusar de ella”.