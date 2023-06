La verdadera ‘Misión Imposible’: razones por las que es aún no han rescatado al submarino perdido

Tras varios días de que desapareciera el submarino Titán que exploraba en una misión de turismo los restos del Titanic, sobre la costa canadiense de Terranova, una zona helada y remota, las operaciones de rescate recibieron señales sonoras que podrían dar la pista sobre la ubicación del sumergible. No obstante, la BBC ha hecho una indagación donde contó las dificultades del rescate de la tripulación que defendió en el océano.

Una auténtica tragedia es lo que se vive en estos días sobre las costas Canadienses luego de que cinco personas decidieran ir a bordo de un submarino a explorar los restos del naufragio del barco más famoso del mundo: El Titanic. Los turistas, quienes son en su mayoría personas adineradas, pagaron por un exclusivo viaje al interior del océano, que oscila cerca de los 250 mil dólares, para ver de primera mano lo que quedó del naufragio.

Sin embargo, tal como lo confirma la empresa que ofrece el costoso viaje OceanGate, los pasajeros de la nave Titán perdieron comunicación con el barco Polar Prince que los asistía durante el descenso. La embarcación reportó el problema tan solo una hora con 45 minutos luego de que el submarino entró al agua el pasado 18 de junio.

Lo que se suponía era un viaje de excursión, terminó siendo una búsqueda de emergencia, pues el sumergible se extravió en el agua y hasta el momento no hay rastros de su ubicación. La tragedia ha acaparado la atención mediática no solo porque las personas abordo son millonarios, sino porque las operaciones de rescate aún no tienen claro donde se puede hallar la nave.

Lo que sí es claro es que la tripulación del submarino solo tiene oxígeno para 96 horas, por lo que se calcula que las reservas se agoten en la noche del jueves, tiempo límete para que los expertos puedan ubicar al sumergible.

Qué hace que sea tan difícil rescatar al submarino perdido en el Titanic

Expertos de la ingeniería marina han asegurado que la tarea de hallar al sumergible y la tripulación es bastante complicada debido a que la única manera de hallarlos es por medio de ondas sonoras, ya que otros medios de comunicación son inútiles en el agua.

“La comunicación a través del agua es siempre muy difícil. Una vez que se ha perdido la comunicación, es muy difícil ubicar dónde está. Uno de los grandes problemas del operativo es que no saben si mirar en la superficie del Atlántico o en el fondo del mar. Podría estar en cualquiera de los dos lugares”, explicó el Alistair Greig, profesor de ingeniería marina del University College London.

Adicionalmente, el experto considera que el sumergible podría estar flotando con tan solo una parte pequeña de la nave en la superficie o hundido completamente. Sin embargo, ambos panoramas son desalentadores: “Si está en la superficie del océano, será muy difícil detectarlo porque, como es un sumergible, está diseñado para tener una flotabilidad neutra. Es decir, la mayor parte de la nave flota bajo el agua con solo una pequeña cantidad de superficie visible”, apuntó Greig.

Los rescatistas esperan que las señales sonoras que recientemente recibieron puedan ser claves para ubicar a la nave, ya que se trata de una operación contrarreloj. Aunque pudiera creerse que la teoría de que está flotando en algún lado del océano pueda ser positiva para muchos, los expertos señalan que el submarino solo puede abrirse desde el exterior por un equipo especializado. Por lo que de encontrarse en la superficie, ninguno de los tripulantes podría abrirlo y la entrada de oxígeno sería imposible.

