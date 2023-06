“Bien por los congresistas que no se dejaron enredar con un negocio a costa de las adicciones“: Vicky Dávila

Durante las últimas semanas el país fue testigo de una serie de debates en el Congreso que tenían como objetivo discutir el proyecto de ley que buscaba legalizar el consumo de cannabis recreativo para adultos; Sin embargo, tras pasar 7 de las sesiones de las 8 en el Congreso, finalmente se hundió. Como era de esperarse el debate generó reacciones desde todos los sectores.

Puede leer: “Lo peor que podría hacer Petro es hacerse el sordo ante lo que sucedió hoy”: Daniel Samper reacciona a la masiva marcha

Una vez se conoció el dictamen del Congreso frente al tema, una de las personas que aprovechó las redes sociales para compartir su postura fue la periodista Vicky Dávila quien en su mensaje de aliento hasta a Dios agradeció porque el proyecto no pasó. “Bendito sea Dios: se hundió regulación de marihuana para adultos. Nuestros jóvenes podrán estar más protegidos. Bien por los congresistas que no se dejaron enredar con un negocio a costa de las adicciones. Hay que seguir luchando por erradicar las drogar y por no promoverlas. Las drogas son malas y destrozan vidas”.

Noticia en desarrollo…