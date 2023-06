Tiktoker contó la tortura que vivió en playas de Coveñas: se le metió un parásito en la piel por estar descalza

En la red social TikTok se hizo viral el caso de una joven bogotana que en un paseo al mar vivió su peor pesadilla, todo por cuenta de un parásito que puede estar en cualquier playa del mundo.

El caso ocurrió hace algún tiempo en las playas de Coveñas, en Sucre. Sin embargo, solo se percató de lo que le había sucedido cuando ya estaba de vuelta en Bogotá.

Según la joven de la cuenta @doscabraslocas, de TikTok, su historia la contó para que todos, al igual que ella, aprendamos la lección y siempre usemos calzados cuando estemos en alguna playa.

También le puede interesar: “Los encuentran pero no a todos”: vidente mexicano habría previsto el hallazgo de los menores

“Después de esto van a quedar traumatizados como yo”, dijo la joven y empezó a contar su historia.

“Me salió como una pepita roja en la pierna y al comienzo pensé que era un mosquito o alguna alergia y lo tuve así un par de días, pero con el tiempo yo sí noté que se iba esparciendo y también me rascaba mucho, especialmente de noche. No era dolor, sino una rasquiña horrible de noche”, indicó.

A los días la situación empeoró y le tocó ir a urgencias. Una vez ahí le recetaron unos medicamentos, sin embargo los médicos le dijeron que no podían identificar qué era lo que tenía, así que la mandaron al dermatólogo.

El especialista fue el que le contó que tenía un parásito. “El dermatólogo me dijo que la razón por la cual te rasca tanto de noche y te pica tanto de noche es porque los parásitos ponen huevos de noche”, dijo.

¿Qué parásito se le pegó en la playa? La TikToker recordó que ”se llama larva migratoria (cutánea) y es muy frecuente en el popó de los perros y gatos y, por ende, es muy fácil que se le pegue a uno porque a veces las personas llevan a sus animales a la playa, los perros hacen sus necesidades ahí, no recogen el popó, lo dejan ahí y después uno camina por encima de eso o se acuesta encima de eso y se da la transmisión por contacto entre la piel”.

Al finalizar el video indicó: “Por favor lleven chanclas y una toalla cada vez que vayan a la playa a la arena no se acuesten sobre la arena, no lo hagan porque no quieren que se les meta un parásito como a mí y después van a pasar noches horribles porque ni les cuento lo que se siente de noche cuando el parásito está poniendo sus huevos”.