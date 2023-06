¿Aprovechando antes del cese al fuego?: ELN tendría a los cinco funcionarios secuestrados en Bolívar

En las últimas horas se conoció el secuestro de cinco funcionarios de la Alcaldía del municipio de Santa Rosa del Sur, de quienes no se tiene información desde el pasado viernes 9 de junio cuando salieron de una capacitación que estaban realizando. Al parecer, el ELN sería el responsable de este secuestro y lo que llama la atención es que sucede justo antes de que se confirme el cese al fuego.

Fabio Orlando Mendoza, alcalde de ese municipio ubicado en el sur de Bolívar, confirmó que fueron secuestrados cinco funcionarios, entre los que se encuentra el secretario de Movilidad, Bladimir Díaz.

En diálogo con Blu Radio, le mandatario local aseguró que hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el secuestro, “pero, la comunidad como tal si rumora del posible grupo que los tiene que es el ELN”.

Secuestro de funcionarios de la alcaldía en el sur Bolívar

Además, dijo que “hasta el momento no se tiene ninguna comunicación, ningún dato comprobado, no se ha tenido un pronunciamiento por el grupo captor, no se sabe la justificación, no se sabe el por qué de las cosas. Lo que sí tenemos claro es que son cinco funcionarios de la administración municipal que estaban cumpliendo una misión de capacitar y formar a la comunidad”.

La Defensoría del pueblo se pronunció y rechazó lo que llamó “la presunta retención del secretario de Movilidad, así como de “una joven pasante y tres contratistas de esa entidad local”.

“Nuestros canales humanitarios están abiertos para facilitar los mecanismos que permitan su regreso a la libertad cuanto antes”, indicó el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter.

Lo que es claro, es que en la zona hacen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias del Frente 37 de las antiguas FARC y diferentes bandas criminales.