¿Primer día de gym? Mujer cayó de la caminadora y quedó en tangas, el video es para morir de risa

Una mujer se viralizó en las últimas horas por cuenta de un verdadero ‘cacharro’ que le pasó en una máquina de gimnasio. La joven se encontraba realizando su rutina de ejercicios, pero de un momento a otro, por no utilizar adecuadamente el aparato, perdió el equilibrio y cayó. Lo curioso fue lo que sucedió en cuestión de segundos: quedó a ‘nalga pelada’ frente a otras personas.

Alyssa Konkel, de Illinois, Estados Unidos, fue la protagonista de esta particular historia, que aunque le hizo pasar vergüenza, siempre le saca una carcajada. Resulta que la mujer estaba en la caminadora. Una vez ahí, se resbaló en la cinta de correr, y esta, terminó quitándole pantalones. Aunque el momento tuvo lugar el pasado 24 de mayo, Konkel, días más tarde, decidió compartir el video en sus redes sociales.

“Me sentí tan avergonzada. Tuve que irme inmediatamente. ¡Estaba corriendo en el gimnasio y se me resbalaron los pantalones!”, explicó la mujer a Daily Mail. Al parecer, subió demasiado la velocidad a la trotadora y no se percató que uno de los cordones de su zapato estaba suelto, por lo que se tropezó, perdió el equilibrio y se fue de bruces.”Afortunadamente, el gimnasio no estaba demasiado ocupado, una señora vino corriendo a mí y me preguntó si estaba bien”, agregó.

Aunque el accidente no fue grave, la mujer sí resultó con lesiones leves en su rostro y piernas. Sin embargo, aclaró que no era la primera vez que le ocurría algo similar: “también sucedió cuando tenía diez años y me raspé la barbilla, así que ahora tengo mucho miedo de las cintas de correr”, afirmó al mismo medio.

Su video es ahora un fenómeno viral en la web.