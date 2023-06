La Verónica Alcocer periodista sí existe: durante protestas, primera dama posó como entrevistadora

Durante las movilizaciones de este miércoles 7 de junio convocadas por el presidente, Gustavo Petro, la primera dama, Verónica Alcocer, hizo presencia sobre la carrera séptima en inmediaciones a la Plaza de Bolívar. Caminando en compañía de la Gestora Social de Medellín y esposa del alcalde de esa ciudad, Diana Osorio, saludó a sus seguidores y terminó ingresando al Congreso para estar presente durante un debate en la Comisión Segunda del Senado. De allí, salió rumbo a encontrarse con el primer mandatario quien dio un discurso de cerca de una hora, en la que habló de las chuzadas y las denuncias por presuntos dineros ilegales en su campaña.

“Abrimos las puertas no tenemos nada que ocultar. Allá entraron y vieron hasta las arañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros sino el gobierno de Santos y Duque. No encontraron una sola máquina de interceptación. Porque este gobierno no intercepta a nadie”, sentenció Petro.

Alcocer, también brindó declaraciones a medios de comunicación, entre ellos, a Red+Noticias. Sin embargo, en medio de la entrevista, la primera dama tomó el micrófono y habló de cuál era el objetivo de la manifestación. “Por eso estoy aquí dando la lucha y la pelea por las Reformas”.

Acto seguido notó que uno de los asistentes tenía una pancarta donde reclamaba falta de atención digna a su salud tras un diagnóstico de cáncer. “Sufrí un accidente de trabajo en Ecopetrol. He presentado demandas por mí liquidación y me las han negado. Tengo derecho a una pensión digna por invalidez. No es justo que me hayan dejado un salario mínimo”, denunció.