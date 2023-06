¿Le preocupa que cada vez la gasolina esté más costosa? Esto explican los expertos

Con la llegada del nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, llegaron nuevos anuncios en materia del precio del galón de gasolina. Según el jefe de esa cartera, su valor tendrá que seguir incrementado paulatinamente hasta alcanzar el precio internacional. Esto, señaló, debido al déficit que existe en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que el Gobierno anterior, dijo, dejó con un valor de 30 billones de pesos.

Y es que el precio internacional de la gasolina está muy por encima del actual en Colombia, por lo que el ministro asegura que el galón debería quedar en 15.000 o 16.000 pesos, según sus cálculos, para poder estabilizarse nuevamente. Este aumento, según acota, para llegar a ese total, se debería dar en plazo de dos años.

De igual forma, explicó que si el precio internacional de la gasolina baja, no sería necesario llegar a un galón con costo de 15 o 16.000 pesos, pero eso dependerá del mercado internacional.

Es así como desde octubre de 2022 los aumentos en los precios se han venido ejecutando, registrándose en mayo el mayor incremento en los últimos meses, pues fue de $600. Pero ahora, según anunció la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para el mes de junio nuevamente aumentará ese valor, quedando así el galón de gasolina en aproximadamente 12.367 pesos.

“¿Por qué se sube la gasolina cada mes? Para evitar que sean los más pobres, a través del presupuesto, los que paguen el subsidio de la gasolina a quienes tienen sus carros particulares”, explicó el presidente, Gustavo Petro.

Esto último, pues la ministra Irene Vélez acotó que examinará el tema de focalización, pues actualmente el Gobierno Nacional subsidia 5.000 pesos del galón de combustible “a todos los consumidores. No sólo las Toyotas. Hemos encontrado que los grandes consumidores, buques que llegan al país a tanquear con gasolina o diesel subsidiado. No tiene sentido que el país esté poniendo sus recursos, en vez de estar invirtiendo en otros propósitos sociales”.

De esta manera, Veléz afirmó que ya están estudiando -en una mesa técnica junto a MinHacienda y Ecopetrol- la posibilidad de implementar por decreto, una tarifa diferencial en sectores vulnerables e incluso una tercera tarifa.

Finalmente, el Gobierno Nacional afirmó que el ACPM no ha subido de precio, pues es el principal combustible que utilizan los vehículos de carga pesada para transportar alimentos en todo el territorio. “No subimos el diesel para evitar mayor presión al alza del precio de los alimentos. Estos se transportan mayoritariamente en camiones que usan ese combustible”, dijo Petro.

¿Le preocupa que cada vez la gasolina esté más costosa?

Para entender más este panorama, PUBLIMETRO habló en entrevista con Julio César Vera, CEO de la Fundación Xua Energy. Una organización que tiene por objetivo realizar altruismo energético buscando que en el país haya conciencia, desarrollo e implementación de diferentes alternativas energéticas con miras a lograr una transición energética responsable a partir del uso de las energías.

¿Qué opinión le merece la decisión del alza al precio del galón de gasolina?

Este gobierno tomó una decisión responsable desde el punto de vista fiscal y económico. Yo llevo en este tema cerca de 23 años y es la primera vez que veo un aumento de tal magnitud no solo en el monto como tal unitario, sino en el porcentaje. Pero también es entendible las afugias fiscales de lo que está significando los subsidios a los combustibles para el gobierno y de la necesidad de avanzar en la dirección de ir eliminando esa diferencia entre el precio interno y el precio internacional de un recurso natural no renovable que se extingue en el tiempo y a los cuales, el país le debe dar un valor agregado adecuado.

¿Por qué no se subió el precio del diesel?

Aquí si no se avanza en el precio del diesel, sería continuar con la mitad del problema. Uno entiende que el no ajuste tiene como filosofía evitar la menor inflación posible en un escenario como el actual que ha llegado al 14 %, pero también se generan otros fenómenos que terminan impactando de forma importante desde el punto de vista energético: que sé dé un consumo irracional es decir, la gente empieza a gastar más combustible del que quería.

O también otros fenómenos como el uso de ese combustible asociado a vehículos de alta gama, como lo decía el presidente, con camionetas marca Toyota. Un grueso de la población que no debería recibir esos beneficios porque tienen la capacidad económica para pagar el combustible al precio que debería estar de acuerdo al mercado internacional.

¿Hay otras fuentes de ingreso para solventar la deuda con el Fondo para la Estabilización?

Habría la posibilidad de utilizar recursos del Presupuesto General de la Nación, pero en la práctica eso significaría varias cosas: o uno tener que sacar y generar mayores impuestos para poderlos dedicar a ese efecto, lo cual no sería redistributivo porque sacar los dineros de todos los colombianos para otorgárselo a una parte de la población como gasolina no es lo ideal.

O dos, destinar de otros recursos que el país tiene disponibles de otros renglones, como por ejemplo de exportación del café, la Palma, el azúcar y eso socialmente no es responsable porque es inequitativo. Iría en detrimento con la inversión social del Estado que por subsidiar la gasolina, le dejaríamos de invertir a la educación, salud, vías, etc y que eso realmente sí llega a todos los colombianos.

¿Por qué es importante que la gasolina alcance el precio internacional si en el país producimos el 50 %?

El precio del combustible, para el caso del occidente, está asociado al valor en la Costa del Golfo. En el caso de Colombia no solo producimos una parte, sino que tenemos que importarla en un 37 % para cubrir el resto de demanda. Y en ese caso no significa no solo venderlo a ese precio de oportunidad, sino que tenemos que pagarlo a lo que nos cuesta en ese mercado y además pagar los costos de transporte y logística.

Entonces lo más racional para darle valor agregado a cualquier bien transable es venderlo a esa oportunidad que tendría cualquier productor de hacerlo en un mercado internacional y no a un precio inferior como sucede en el país.

Y es que si la gente no tiene un precio racional, van en carro a la panadería. Mientras que si las personas tienen un precio asociado a su costo de oportunidad, toman decisiones racionales, es decir, opta por caminar o usar los sistemas de transporte masivo.

¿Cuánto sería el costo ideal de la gasolina?

El precio ideal de la gasolina hoy serían más o menos unos 15.500 pesos por galón. Y en el caso del diesel estamos hablando alrededor de 15 mil pesos también. Esto sería ideal para que tuviera un precio asociado a su realidad o a su costo de oportunidad de mercado.

¿Por qué la gasolina es más económica en unas ciudades a diferencia de otras?

En Colombia existe una señal que se denomina distancia. Quiere decir que entre más lejos estoy yo de los centros de producción, en este caso la refinería de Barrancabermeja, o los puertos que tenemos como importadores que son Santa Marta y Cartagena, es mucho mayor el costo de transporte y mayor el valor que tengo que pagar. Es una señal que se da dentro de la regulación para promover que en el país se construya nueva infraestructura más eficiente de suministro hacia el futuro.