Sascha Fitness se pasó la regla ‘por la galleta’: Invima advierte que sus productos son ilegales en Colombia

Sascha Fitness, productos no tienen registro sanitario en Colombia Captura redes sociales - @saschafitness en Instagram - 3 junio 2023

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) le frenó el negocio en Colombia a Sascha Fitness, reconocida creadora de contenido fit en redes sociales. La autoridad sanitaria del país advierte que la comercialización de estos productos en el país es ilegal y que por ausencia de registro sanitario aún no se han verificado sus componentes.

El Invima alertó sobre la comercialización fraudulenta de los productos bajo la marca HYDROLYZED - SASCHA FITNESS COLOMBIA, los cuales son promocionados como suplementos dietarios. La entidad advierte que estos productos no están amparados por un registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo que, de tajo, su comercialización en el país es ilegal.

La entidad recordó que estos productos prometen altos niveles de proteína para el aumento, disminución o mantenimiento de la masa muscular, mejora del sistema inmunológico y aumento de los niveles de energía. Incluso, estos prometen ser más efectivos en aportar proteínas en comparación con las proteínas naturales consumidas por el ser humano.

“Estos productos no cuentan con registro sanitario vigente a la fecha, por lo que no han sido evaluados en aspectos de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores. Además, se desconocen aspectos relevantes como su composición (fórmula cuali-cuantitativa) y las condiciones de almacenamiento, transporte y distribución”, acotó al respecto el Invima.

¿Cómo verificar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima recuerda que es necesario verificar si los productos que usted consume están verificados para nuestro país y efectivamente cuentan con un registro sanitario. Este registro permite que usted como consumidor reclame en caso de que ocurra algo a su organismo por el consumo del mismo.

Si los productos no cuentan con un registro sanitario, el Invima no puede asegurar que estos sean efectivos o que no contengan componentes que pueden ser nocivos para la salud.

El Invima insiste en el llamado al consumidor para que siempre verifique el número de registro sanitario del producto y confirme su autenticidad en el link de la página oficial dispuesta para este fin. Allí, usted debe seleccionar en grupo el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizar la búsqueda por nombre o principio activo.

