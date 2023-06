Amargo TBT: recuerdan que exniñera de Laura Sarabia apareció en propaganda de campaña de Petro

El reciente escándalo de ‘chuzadas’ a extrabajadoras de Laura Sarabia, jefe de gabinete, tiene en aprietos al Gobierno de Gustavo Petro. Las reacciones de varias personalidades políticas ante esta reciente bomba de información ha sido inevitable y ahora en redes sociales recordaron que la exniñera implicada en todo este caso es realmente cercana al Gobierno, pues participó en una propaganda política.

El escándalo estalló por denuncias de Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete que anunció su salida del cargo el pasado 2 de junio. La mujer denunció que le hicieron una prueba de polígrafo en un sótano de la Casa de Nariño bajo dudosos protocolos luego de que en la casa de Sarabia se perdiera una maleta con 4.000 dólares.

El caso trascendió en la revelación de ‘chuzadas’ llevadas a cabo por la Dijín de la Policía en contra de Meza y otra extrabajadoras, a las cuales habrían vinculado al Clan del Golfo falsamente para interceptar sus teléfonos.

Al respecto de este caso el presidente Gustavo Petro argumentó que ella es cercana al Gobierno y que es amiga, incluso que la ha abrazado y que por esto “no tiene nada qué temer”. “Nosotros no tenemos nada contra la ciudadana Marelbys. Yo la he conocido personalmente en mi campaña. Casi que me ha abrazado maternalmente. Ella no tiene nada que temer de mi Gobierno. Es nuestra amiga si lo quieren saber. Nosotros no vamos contra seres humildes. Ni humildes ni poderosos”, dijo en su pronunciamiento el presidente.

Y es que en las últimas horas internautas se pusieron a recordar que el rostro de Marelbys era conocido, pues salió en una propaganda política del actual mandatario, la cual salió al aire justo antes de las elecciones presidenciales, el 12 de junio.

En el video que se publicó en redes sociales se invita a votar por él y aparece Marelbys en traje de mucama escuchando las palabras del actual presidente por medio de un celular. En redes sociales recuerdan el comento y también hablan de que es amargo que la mujer haya terminado vulnerada en sus derechos humanos.

Por ahora se espera que se establezcan responsabilidades en el caso, pues la Fiscalía estableció que las interceptaciones habrían sido ilegales y es necesario dar con quien dio la orden para realizarlas.