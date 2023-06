“Me siguió 10 cuadras”: trabajador del Congreso aterra a las mujeres con acoso en el gimnasio

Un terrible caso de acoso se conoce al interior de una de las instituciones con mayor poder en el país: el Congreso de la República. Una de las trabajadoras de este lugar denunció a un hombre que aparentemente estaría perpetrando casos sistemáticos de acoso en contra de varias mujeres. Al parecer, le entidad aún no hay tomado medidas al respecto, según la denuncia.

Los hechos fueron denunciados públicamente por la asesora política Estefanía Pérez, quien contó la forma en que este sujeto la siguió durante 10 cuadras cuando salía de su trabajo en este recinto del centro de la capital.

“Hace aproximadamente un mes, un sujeto me aborda a una cuadra de mi casa y me dice: “¿trabajas en la cámara? Te vi salir. Yo trabajo en la Comisión Séptima”. Yo me asusto, ya que era evidente que venía siguiéndome por lo menos 10 cuadras, desde que salí del trabajo”, dijo la asesora en medio de su denuncia por redes sociales.

Pero además de este aterrador caso, Pérez comentó que al parecer no es la única víctima, pues días después de lo ocurrido decidió hablarlo con algunas compañeras, quienes atónitas también le comentaron que se habían sentido acosadas.

Una de ellas comentó que este sujeto había estado frente a la oficina durante varios minutos sin decir nada y mirando fijamente, lo que las terminó de aterrar. Pero además, este sujeto parece perseguir sistemáticamente a las mujeres, pues incluso pasa largos ratos en el gimnasio del Congreso para poder encontrarse a Pérez, a quien incluso, en algunas, ocasiones, le intenta entablar conversaciones.

¿Qué hace el Congreso ante casos de acoso?

Pérez explica que tras lo sucedidos acudió con preocupación a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, lugar en donde argumenta este hombre que trabaja. Allí le referenciaron que es la séptima de denuncia que se presenta contra este sujeto.

Al parecer han gestionado para que este hombre trabaje de forma virtual para que no se sigan presentando este tipo de situaciones, medida insuficiente para resolver el problema. Sin embargo, Pérez explica que tras varios días en la Comisión se han percatado de que sigue asistiendo al recinto.

“Temo por mi seguridad y por la de otras mujeres, al saber que este sujeto sigue vinculado a la institución y me entristece no poder sentirme tranquila ni en mi lugar de trabajo. Espero que de verdad se tomen acciones contundentes sobre este hecho”, concluyó al respecto la mujer.