“Si le queda algo de vergüenza, renuncie”: Miguel Polo Polo estalla contra Petro por acusaciones de chuzadas

Las temerarias ‘chuzadas’ en Colombia parecían ser cosa del pasado pero en los últimos días ha salido a flote acusaciones que sugieren que podrían seguir siendo una realidad, pues este jueves 1 de junio la periodista Vicky Dávila isinuó que el Gobierno de Gustavo Petro podría estarla vigilando de cerca. Ahora, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, estalló contra Petro y le pidió que renuncie por las graves acusaciones.

Y es que al parecer y según reveló la periodista, sospechó de que la estaba chuzando desde que entrevistó a la exesposa de Nicolás Petro, diputado e hijo del presidente, y poco después la llamó precisamente Laura Sarabia (quien está involucrada en un escándalo), para hacerle saber que ya tenía conocimiento de la entrevista que había hecho.

Lea también: “Las chuzadas ilegales han retornado a Colombia”: fiscal Francisco Barbosa confirmó las “Petrochuzadas”

“El día que entrevisté a Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, en absoluta reserva, a las pocas hora me llamó Laura Sarabia. Me dijo: “hiciste una entrevista”, le respondí, “¿a quién?”, ella fue categórica: “a Day Vázquez”. Yo quedé entre sorprendida y aterrada. Le pregunté, “¿cómo sabe?”. Ella solo atinó a decirme: “en Barranquilla todo se sabe””, fue lo que contó la periodista sobre lo que vivió con la jefe de gabinete Sarabia en ese entonces.

Miguel Polo Polo contra Petro por chuzadas

Al escándalo también se unen las interceptaciones ilegales que se habrían ejectuado en contra de Marelbys Meza, exniñera de Sarabia y otra trabajadora por parte de la Dijín de la Policía. A Meza la vincularon con el Clan del Golfo, al parecer, para excusar la necesidad de escuchar sus conversaciones.

Ante las graves acusaciones sobre el posible retorno de las ‘chuzadas’, el representante Miguel Polo Polo no dudó en pronunciarse y sugerir que el mandatario debería renunciar por el escándalo que apenas se asoma en la Casa de Nariño.

Le puede interesar: Vicky Dávila insinuó que fue chuzada por Laura Sarabia en caso de entrevista a Day Vásquez

Polo Polo citó al propio mandatario y un trino que publicó refiriéndose al tema de las chuzadas y la necesidad de no normalizarlas. “La gente cree que las chuzadas pasan en todo el mundo cuando en el país más poderoso del mundo renuncio un presidente por eso”, trinó entonces el representante.

“Guerrillero @petrogustavo, ya el país sabe que la coherencia no es lo suyo pero si aún le queda algo de vergüenza, le solicito que renuncie a su cargo como presidente de Colombia. Las prácticas (chuzadas) que critico en el pasado, hoy hacen parte de su administración”, se refirió al mandatario el representante.