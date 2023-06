Vicky Dávila insinuó que fue chuzada por Laura Sarabia en caso de entrevista a Day Vásquez

Vicky Dávila de nuevo remueve redes insinuando que también habría víctima de las chuzadas, que hasta ahora se conocen, por parte del gobierno de Petro. En este caso, en cabeza de Laura Sarabia, como lo detalló en sus redes. Todo ocurrió tras conocerse que la niñera de la jefa de Gabinete, Marelbys Meza, fue ilegalmente interceptada por la DIJIN.

La directora de la revista Semana, trinó este jueves y allí comenzó a “atar cabos” y armar un rompecabezas, de acuerdo a las conversaciones que tuvo con Sarabia en medio de la primicia que tuvo con la entrevista a Day Vásquez que desató el escándalo del enriquecimiento del hijo del presidente, Nicolás Petro.

“El día que entrevisté a Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, en absoluta reserva, a las pocas hora me llamó Laura Sarabia. Me dijo: “hiciste una entrevista”, le respondí, “¿a quién?”, ella fue categórica: “a Day Vázquez”. Yo quedé entre sorprendida y aterrada. Le pregunté, “¿cómo sabe?”. Ella solo atinó a decirme: “en Barranquilla todo se sabe”.

Vicky Dávila dice que fue chuzada por Laura Sarabia

Y agregó Dávila, que no entendía cómo el presidente habría reaccionado de una ágil manera ante el escándalo. “4 días después el presidente Petro emitió públicamente la carta en la que le pedía a la Fiscalía que investigara a su hijo Nicolás y a su hermano Juan Fernando”.

Y añadió que “Era claro que ya tenían toda la información. ¿Cómo supo Laura Sarabia? Hoy que estallan las chuzadas en Colombia me aterro”.

Este jueves, 1 de junio, se conoció que CAMBIO confirmó que Marelbys Meza la niñera de Laura Sarabia, jefe de gabinete de Gustavo Petro tuvo su celular interceptado durante al menos diez días por la DIJIN.

Daniel Coronell lo confirmó a través de su cuenta de Twitter, en donde escribió un mensaje en el que dijo que fuentes de primer nivel le confirmaron la “chuzada” de la niñera.

Por lo tanto, Vicky Dávila insinúa que quizás ella también fue interceptada.