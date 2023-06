Esta persona inventó montaje de Catalina Ortiz; la candidata que pasa vergüenza nacional, ¿mentirosa?

Catalina Ortiz, precandidata a la Alcaldía de Cali, está pasando por el momento más incómodo y vergonzoso de su carrera política. Aunque la mujer se defendió y dijo que fue víctima de un engaño, este escándalo podría costarle su reputación como profesional. Tan relevante ha sido el caso, que es tendencia en redes sociales, luego de que se confirmara que la agresión que sufrió fue un vergonzoso montaje.

Aunque en un principio la candidata aseguró que la agresión fue real, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la dejó al descubierto. Publicó una foto del actor que le lanzó líquido a la cara a la mujer y hasta la publicista que ideó la estrategia de marketing político.

Ante el monumental escándalo, los involucrados salieron a dar explicaciones.

El cerebro detrás del montaje de Catalina Ortiz se disculpó

Isabel Salazar, la publicista de Ortiz, publicó un video en sus redes sociales donde confirmó ser la autora intelectual del video falso que tiene a su cliente pasando pena.

“Decidí hacer un performance de eso (agresión a la mujer) e invité a mi amigo, Fernando. Me dijo que de una, que hiciéramos teatro de lo oprimido, y eso fue lo que pusimos en escena”, aseguró ‘La Negra Vikinga’, como se hace llamar la mujer. Además, dijo que Catalina Ortiz no tenía conocimiento de los hechos, pues quería que tuviera una reacción natural. Pero el plan les falló.

“Para lograrlo tuve que coger desprevenida a Cata o no hubiera sido una reacción natural. Y sí, así como la vieron, reacciona ella. La cogimos desprevenida”, agregó la mujer. Además, agregó: “tenía el video listo para que lo revisáramos, pero no alcancé a revisarlo con ella. Cuando menos pensé, ya estaba publicado. Se fue, se volvió tendencia y dejé que el experimento social siguiera adelante. Pido una gran disculpa a la candidata porque no le alcancé a explicar la situación”, concluyó la mujer.

Sin embargo, en redes no le creyeron ‘ni cinco’ a sus explicaciones. ¿Mintió la candidata Catalina Ortiz?