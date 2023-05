‘Qué taponazo’: agredieron físicamente al hijo de Rodolfo Hernández por perder las elecciones presidenciales

En las últimas horas, Mauricio Hernández, uno de los cuatro hijos de Rodolfo Hernández, excandidato presidencial, fue agredido físicamente cuando estaba en un restaurante junto a su novia. Un hombre, al parecer indignado por los resultados de las elecciones pasadas, decidió golpearlo. En imágenes se aprecia la magnitud del puño que recibió en la cara.

Hernández, ante la situación, decidió grabar y compartir un video en redes sociales denunciando la agresión. Al parecer, como consecuencia de los golpes se le generó un hematoma en su pómulo y ojo derecho. Lo particular es que la golpiza, según él, le fue proporcionada porque su padre, Rodolfo Hernández, perdió las elecciones presidenciales contra Gustavo Petro.

“Bueno, esta es Colombia, ayer estaba comiendo con mi novia un perrito en cualquier lado de la ciudad y una persona x, no sé, me dijo que porqué habíamos vendido el país y que porqué habíamos regalado el país. Yo le dije que no había argumento para que lo dijera, no era oportuno decirlo, lo entendí… sin embargo, él me agredió, porque no sé, y aquí está la consecuencia, un golpe en la cara y ya, esto es Colombia, porque defiendo a mi papá con sus ideales, su filosofía. Y a Colombia le quiero decir que no, el no vendió el país, él hizo lo que pudo, hizo lo que pudo hacer, pero bueno esos son los sentimientos de algunos de los colombianos, no importa, que Dios los bendiga”, explicó Mauricio Hernández en un video que circula en redes sociales.

Mauricio Hernández, hijo de Rodolfo Hernández, denunció que fue golpeado por una persona que le reprochó los resultados de las elecciones presidenciales. Los hechos ocurrieron mientras comía con su novia en un establecimiento comercial #VocesySonidos pic.twitter.com/1f8dPhhNLK — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 28, 2023

¿Qué ha pasado con Rodolfo Hernández?

Lo último que se sabe del excandidato presidencial, es que se encuentra bajo observación médica constante. Pues recientemente fue diagnosticado con Cáncer de Colon, una noticia recibida con tristeza entre los integrantes de su colectividad política.

Sin embargo, los últimos hechos de violencia contra familiares del millonario hombre, han encendido las alarmas.