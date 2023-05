“No lo hago por la fama”: Yeison Jiménez encontró a hombre que subió su moto a TransMilenio

Yeison Jiménez se ha vuelto noticia nacional por un acto de bondad para con un infractor del manual del usuario de TransMilenio, el cual también se coló al sistema. El usuario decidió montar su moto a un TransMilenio y salió premiado por el cantante que se mostró empático con su situación.

Recordemos que sistema de transporte masivo TransMilenio, en la capital del país, hizo viral a un ciudadano que decidió infringir las normas y montar su motocicleta en el sistema. Este sujeto terminó llevándose con él dos multas y además, su vehículo fue inmovilizado y tuvo que asumir los costos por ello.

Lea también: TransMilenio: esta es la multa que le ‘cae’ encima si decide subir la moto o el trasteo

El hombre fue descubierto por la Policía del sistema al interior de un vehículo del componente troncal tratando de transporte su moto. Según TransMilenio, el conductor se había quedado sin gasolina sobre la Avenida Caracas y ante al parecer no contar con dinero, decidió subirse a la estación de la Calle 63, por si fuera poco, evadiendo el pasaje.

Ante esto el cantante de música popular decidió pedir ayuda para lograr llegar al ciudadano y ayudarle con los gastos que implicó cometer esta infracción. “Me quiero hacer cargo del problema del hombre, yo pago absolutamente todo, multas, lo que haya valido y le voy a entregar su moto tanqueada full y que encima de eso cuando no tenga gasolina que me llame, usted necesita trabajar”, acotó.

Lea también: “Uno tiene que ser muy hijue…”: Yeison Jiménez ‘le cantó la tabla’ a quienes tomaron su situación como marketing

Yeison Jiménez contó que encontró a usuario que subió la moto a TransMilenio

Pues bien, el cantante contó como forma de avance que logró encontrar al ciudadano y que ya está haciendo el trámite para que le puedan devolver la moto al hombre implicado. “Ya encontramos al muchacho, ya tenemos los cupones de pago y estamos solicitando los gastos de los patios para devolverle su moto lo más pronto posible”, dijo al respecto de su búsqueda.

Además, el cantante aclaró que esto “no lo hace por fama”, sino que es un acto de amor, al ponerse en los zapatos del ciudadano, que debía pagar a las autoridades tres diferentes comparendos.