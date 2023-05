“Uno tiene que ser muy hijue…”: Yeison Jiménez ‘le cantó la tabla’ a quienes tomaron su situación como marketing

Yeison Jiménez es uno de los cantantes más reconocidos del país, teniendo en cuenta sus grandes éxitos: ‘Aventurero’, ‘Por qué la envidia’, ‘Ya no mi amor’, entre otras canciones. Sin dejar de lado, que se ha ganado el corazón de sus seguidores debido a su historia de superación, pues a pesar de alcanzar la fama uno de sus valores sigue siendo la sencillez y naturalidad.

Hace algunas semanas el artista les pidió a sus fans orar por él. Si bien, no reveló mayores detalles de lo ocurrido en la tarde de este miércoles reveló algunos detalles con el fin de poder aclarar varias de las preguntas que sus seguidores a través de su cuenta de Instagram le estaban haciendo, dejando claro que no todos los mensajes fueron positivos destacando uno en especial.

Le puede gustar: “Me enflaqué impresionante”: Érika Zapata confesó crítico momento que resultó con final de ‘La Rosa de Guadalupe’

El artista inició su relato destacando que a pesar de que siempre ha sido una persona muy espiritual hace algunas semanas llegó a su límite, tanto así que tomó la decisión de rendirse. Para aquel momento, se dirigió a la Virgen que más quiere llevándole algunos presentes, además que varios de sus colegas se tomaron el tiempo de orar, al igual que sus fans: “Adivinen qué pasó, lo logramos”.

Asimismo, Jiménez reiteró que llevaba más de cinco meses luchando con una serie de problemas los cuales pensaba que no podría llegar a solucionar: “Simplemente, me arrodillé como lo hago y le dije simplemente hasta aquí voy, no soy capaz te lo entrego a ti y que se haga tu voluntad”. Según él a los dos días se comenzaron a solucionar sus problemas, resaltando que el año pasado fue su última crisis de depresión, en donde llegó a sentirse horrible y poniéndose en el lugar de quienes luchan con este padecimiento, pero esto no le pasó en esta ocasión.

También puede leer: Sebastián Caicedo sorprendió a su novia Juliana Diez con inesperado regalo y la dedicatoria fue la que se robó la atención

El intérprete de ‘Ya no mi amor’ aseguró que un día se encontró con el papá de Maluma, quien según él, maneja alrededor de 42 empresas. Allí le contó algunos problemas que atravesaba logrando comprenderlo y relacionó su presencia como el poder de Dios quien lo puso en su camino para poder aconsejarlo. El cantante aseguró que no es perfecto y ha cometido varios errores, sin embargo, resaltó que logró tener una conexión y un lazo de amistad con Dios y con todo lo divino: “Hoy se los digo está más vivo que nunca, me quiere más que nunca”

Finalmente, destacó uno de los comentarios que fue el que más le dolió: “Ya no saben que inventarse para ganar fama”. Ante el hecho, Jiménez pensó: “Uno tiene que ser muy hijue$ut& en la vida para poder expresarse así cuando alguien está pidiendo oración por él, tiene uno que ser una basura, es la tapa de la mazamorra”.