Hombre abusó sexualmente a su propia hija de 6 años varias veces, mamá había huido por maltrato

El maltrato y los crímenes sexuales siguen siendo el tormento de la población infantil en todo el territorio nacional. Esta vez se conoce el aberrante caso de un hombre en el departamento de Meta que fue capaz de cometer vejámenes sexuales contra su propia hija de tan solo 6 años. La Fiscalía comunica que este sujeto ya fue imputado por los delitos que cometió.

Un Fiscal de la Seccional Meta, presentó ante el juez con función de control de garantías todos los elementos materiales probatorios, que permitieron que el togado legalizara la captura de este sujeto y dictara medida carcelaria en contra del presunto agresor sexual, según comunica la Fiscalía General de la Nación.

Lea también: Colombiana fue asesinada, al parecer, por su prometido en Estados Unidos, tenía una hija de 8 años

Estas actuaciones judiciales se adelantaron luego de conocerse la denuncia instaurada por parte de la mamá de la pequeña víctima, que se enteró de los abusos que sufría su hija tras, al parecer huir de casa por el maltrato de este sujeto.

Según el relato de la mujer los hechos habrían ocurrido durante cerca de dos años, entre de mes de agosto del 2021 y el 20 de marzo del 2023, fecha en que la custodia de las menores fue devuelta a su mamá, y que había sido asignada al capturado, porque la mujer se había ido del hogar, presuntamente por el maltrato físico y psicológico, al que era sometida.

Le puede interesar: “La fe intacta”: búsqueda de niños en selva del Guaviare no terminará hasta que los encuentren

La orden de captura que pesaba en contra de esta persona, la hicieron efectiva servidores del CTI de la Fiscalía con el apoyo de la Policía Nacional, específicamente en el municipio de Granada (Meta).

Por estas pruebas presentadas en su contra, el fiscal le imputó los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado, cargos que decidió no aceptar. Sin embargo, el juez del caso decidió a tocoger das las pretensiones del ente acusador y emitió medida de aseguramiento intramural en centro carcelario para el acusado, mientras avanza el proceso en su contra.