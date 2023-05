¿Escucharon a Vicky Dávila? Tostao’ redujo sus precios en 70 productos, entre ellos el pan

A principios de mayo, la directora editorial de Revista Semana, Vicky Dávila, se quejó a través de su cuenta en Twitter, pues le cobraron por un croissant 5.500 pesos en una tienda de la marca Tostao’. “Este pancito costó en Tostao 5.500 pesos. Me impactó porque antes un pan de ese tamaño podía costar, hace años, 100 pesos. Obvio, hoy no. Pero alguien que gane un salario mínimo sencillamente no lo puede comprar, es un lujo. Si el pan está caro hay hambre en los sectores más pobres”, dijo.

Su publicación desató todo tipo de comentarios, a los que se sumó la influenciadora, Laura Beltrán, más conocida como ‘Lalis’. La joven consideró que Vicky Dávila no tiene contexto de país, pues publicó una foto de un producto comprado en una cadena y no en una panadería de barrio, en donde el pan está por los 500 pesos la unidad, un precio considerablemente superior comparado con el de meses atrás.

“Para hacer periodismo, al menos hay que tener contexto del país. Que una “periodista” privilegiada no sepa que existen panaderías de barrio, debería ser una señal para no consumir Semala. ¡Vicky, otra vez quedaste en ridiculo! ¿No te cansas?”, trinó ‘Lalis’.

Tiendas Tostao’ bajó sus precios en más de 70 productos

El negocio de café y panadería, Tostao’, se sumó a la baja de precios en alimentos de más de cuatro cadenas de supermercado, ante la tasa de inflación presentada por el Dane. Por ello, en las más de 450 tiendas en 16 departamentos del país, los consumidores podrán encontrar 70 productos del menú a menor precio.

El Tinto Tostao’ estará a la venta por $1.500; el café con leche a $1.900; el baguette Tostao’ a $2.500; el pan blandito por cinco unidades por $2.000 y el croissant de mantequilla a $1.900, entre otros.

“Esta reducción de precios se realizó con el fin de aliviar el bolsillo de sus clientes y democratizar el consumo de sus productos, haciéndolos más económicos y ampliando su portafolio con nuevas referencias al alcance de todos”, explicó en el comunicado”, argumentó la compañía a través de un comunicado.

Una de las personas que precisamente celebró este anuncio, fue Vicky Dávila, quien tras luego de sus quejas por el precio de un croissant, aplaudió el anuncio. “Qué bien Tostao...bajó los precios del pan”.