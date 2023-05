Lalis respondió a Vicky Dávila señalándola de gordofóbica: “no me he metido con su físico”

El pasado lunes 8 de mayo la periodista y directora editorial de Revista Semana, Vicky Dávila, trinó una foto de un pan comprado en la cadena de café y pan Tostao’. La periodista se quejó de que el ‘pancito’ estaba muy caro porque lo compró en 5.500 pesos y recordó cuando en Colombia había pan a 100 pesos.

Por esta trino, Lalis consideró que Vicky Dávila no tiene contexto de país, pues publicó una foto de un producto comprado en una cadena y no en una panadería de barrio, en donde el pan está por los 500 pesos la unidad, un precio considerablemente superior comparado con el de meses atrás. Además, la influenciadora dice que con esto Dávila hizo el ridículo y le preguntó si no se cansaba.

“Para hacer periodismo, al menos hay que tener contexto del país. Que una “periodista” privilegiada no sepa que existen panaderías de barrio, debería ser una señal para no consumir Semala. ¡Vicky, otra vez quedaste en ridiculo! ¿No te cansas?”, trinó la joven.

Por discusión del costo del pan, ‘Lalis’ señaló de gordofóbica a Vicky Dávila tras su respuesta

En un video de 4 minutos, la periodista e influenciadora, Laura Beltrán, más conocida como ‘Lalis’, le respondió a Vicky Dávila y María Andrea Nieto, respecto a los presuntos comentarios gordofóbicos del que fue víctima.

Al principio brindó un contexto de la discusión que tuvo lugar a través de Twitter, donde mostró los respectivos trinos de lado y lado. “Acá es donde realmente quiero hacer esta reflexión. Llevo 4 años recibiendo miles de mensajes, ofensas y comentarios violentos sobre mi cuerpo, cosa que gracias a Dios he trabajado con el tiempo. Hoy mucho más empática conmigo, puedo gritar a los cuatro vientos que es gordofobia, misoginia y violencia de género”, aseguró.

‘Lalis’ dijo además que las mujeres no la han tenido fácil en la política y en la sociedad general cuando deciden hablar. “El problema con Vicky es que es la directora de un medio de comunicación con demasiada difusión (...) reproduce discursos de misoginia y gordofobia”, indicó.

La también asesora de la estrategia de comunicaciones de redes sociales para Colombia Compra Eficiente, luego ventiló sobre los presuntos escándalos que rodean al esposo de Dávila y Nieto. “Prefiero estar repleta de dignidad a que mi jefe salga a decir que me quedó grande el cargo y que por eso me sacó del Sena”, enfatizó la joven.

Finalmente, Laura Beltrán resaltó la importancia de evitar este tipo de comentarios, que afectan la salud mental de quienes lo reciben y sólo reforzarían estereotipos y probable discriminación sobre como luce el cuerpo de una mujer.

“Se dan cuenta señora, les he dado un punto de vista sin meterme con el físico de ninguna de las dos. Lo que hacen ustedes es peligroso para las mujeres que afueran deben vivir con el señalamiento de la sociedad que deben usar ropa grande por el miedo a los comentarios como los que ustedes hacen”.