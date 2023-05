Partido de Daniel Quintero y Colombia Humana ofrecen aval a Hollman Morris para ir por Alcaldía de Bogotá

El exconcejal y por poco gerente de RTVC, Hollman Morris, sigue a la espera de confirmar su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, pero ya cuenta con dos avales. Este viernes 12 de mayo, se conoció por el partido Independientes, conformado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que el precandidato podría contar con el aval de esta colectividad política si decida lanzarse a la carrera electoral.

Sin embargo, militantes de Colombia Humana, partido conformado por el actual presidente Gustavo Petro, también expresaron su intención de que se avale a Morris por esta colectividad. “Apoyamos su visión para convertir Bogotá en una ciudad hermosa, cómoda y segura; ello implica una ciudad pensada en la gente; una ciudad educada con espacios amplios, vegetación y pulmones naturales. Agradecemos a Hollman Morris aceptar esta postulación y a Gustavo Petro acompañarla”, dice un comunicado emitido por lo militantes conocido por Publimetro Colombia.

Le puede interesar: Hollman Morris calienta elecciones en Bogotá: “valdría la pena” lanzarse a la Alcaldía

El posible precandidato confirmó directamente a Publimetro Colombia que aún está evaluando la posibilidad de lanzarse a las elecciones para la Alcaldía de Bogotá, pero ya cuenta con los dos ofrecimientos de partidos de izquierda que están dispuestos a brindarle el aval.

¿Quién es Hollman Morris?

Morris es comunicador social de la Universidad Javeriana, es becario del Dart Center for Journalism and Trauma, de la Universidad de Harvard y la Fundación National Endowment for Democracy (NED). Su vida profesional ha estado atada a los medios de comunicación, pasando por AM-PM, Noticiero Nacional, RCN, El Espectador También se ha desempeñado como gerente de Canal Capital en la administración del hoy presidente Gustavo Petro y en el año 2015 fue electo concejal de Bogotá.

En 2019 pasó por un proceso ante la Fiscalía General de la Nación por denuncias de abuso sexual y violencia de género, proceso que fue archivado por este ente judicial.