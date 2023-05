El hombre más alto de Lationamérica vive en Colombia: conozca la historia del gigante que no para de crecer

Asdrúbal Herrera Mora es un bumangués de 37 años que hoy se clasifica como el hombre más alto de Colombia e incluso de latinoamérica. Mide dos metros y 36 centímetros.

Aunque sería más normal que convertirse en una de las personas más altas del mundo fuera por genética, en este caso sería diferente. A sus seis años le cambió la vida cuando le diagnosticaron una enfermedad.

Lea también: Gustavo Petro la embarró y confundió a la realeza con el elenco de ‘The Crown’, le llueven burlas

Cuando era tan solo un niño, los médicos le detectaron un tumor hipofisario, pero lo pudieron operar solo hasta los once años. En ese momento comenzó lo que al principio fue una pesadilla para el hombre.

De acuerdo a lo comentado al diario El Tiempo, desde la intervención que le realizaron, Asdrúbal comenzó a crecer desmedidamente, crecía al menos dos centímetros por mes tras sufrir una afectación en su glándula pituitaria. “Me fui dando cuenta con los zapatos que no me quedaban, los pantalones eran salta charcos muy rápido, le decía a mi mamá. Se alteró la glándula pituitaria porque el tumor estaba cerca. Esa es una hormona, es como con el corazón, uno corre rápido y se altera y yo estaba en la etapa de crecimiento”.

En la operación que se le realizó, se afectaron y de por vida tiene que estar tomando medicinas. “Un tratamiento de pastillas para ir controlando hormonas, no me sale bigote, barba”.

Le puede interesar: Qué tristeza: Lo mataron por robarle la moto que estaba estrenando; la había comprado con gran sacrificio

Debido a su condición, Herrera sufrió de bullying. “Sufría de ese complejo, yo me ponía a llorar, al principio me hacían daño, me acomplejaba, nunca esperé que la vida me diera este giro tan tremendo que cuando yo jugué basquet yo era más alto que él”.

Pero durante su adolescencia, Asdrúbal encontró personas que también eran altas y que le mostraron que su estatura lo hacía diferente a los demás. “Fui conocieron gente alta que me fue aconsejando y me demostraban que la vida era diferente, y evitaba escuchar locuras de niños”.

El hombre estudió hasta décimo de bachillerato, y decidió no estudiar más y dedicarse a la selección de Santander de baloncesto, una de sus pasiones. Cuando estaba apunto de convertirse en profesional del baloncesto, los médicos le recomendaron no seguir con el deporte porque un golpe en la cabeza podría afectar su salud.

Lea más: Se le cayó la máscara: Este es el Hacker de ‘Anonymous’ que irá a prisión por sabotear entidades

Sus zapatos deben mandarse a elaborar en el extranjero, su cama y su colchón lo debieron mandar a hacer también. “La ducha la hicieron súper alta para poder bañarme, un día lloré porque no tenía ropa”.

El hombre fue reconocido por la revista Soho en junio de 2007 por ser el hombre más alto de Colombia con el récord de 2,28 cm y cuando su estatura aumentó más, fue catalogado por National Geographic por ser el más alto de América Latina.