“No es tan diferente a Carolina Corcho”: critican a MinSalud por decir que las UCI en pandemia fueron un negocio

En diferentes redes sociales, como Twitter o TikTok, ya es viral un video del nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el que aseguró que las camas UCI que se crearon durante la pandemia del covid no salvaron suficientes vidas en Colombia y que, por el contrario empobrecieron a los colombianos porque solo sirvieron para que los corruptos robaran.

Esta afirmación la hizo en una de sus primeras intervenciones como ministro, durante el debate de la reforma a la salud que se adelantó recientemente en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

También le puede interesar: Popular actriz de ‘La vendedora de Rosas’ ahora es TikToker y luce una nueva apariencia

“Aquí montaron un negocio con el covid y triplicaron las camas de unidades de cuidados intensivos, ahí estuvo uno de los grandes negocios y nadie dijo nada”, señaló.

Luego, dijo que “abrieron unidades de cuidado intensivo como si hubieran abierto cualquier tipo de droguería... Me gustaría saber cuántos salieron vivos de esas camas. Lo más peligroso que podemos tener es una cama de cuidado intensivo sin tener la gente entrenada y capacitada para atender eso. Eso no nos lo han dicho, pero el negocio sí se hizo, y en grande, con el covid. El covid solucionó muchos problemas, pero no para la gente, porque la empobreció en este país”.

De inmediato, le llovieron críticas a Jaramillo por esta declaración y le recordaron que Colombia fue uno de los pocos países en tomar acciones adelantadas para evitar una crisis por el coronavirus y que, gracias a esto, se evitaron miles de muertes.

Este hecho fue usado por la oposición para señalar que el nuevo ministro no es tan diferente a lo que fue Carolina Corcho en el cargo. Así lo manifestó el representante Miguel Polo Polo:

“Cuando creíamos que con Corcho lo habíamos escuchado todo, llega el nuevo ministro de salud de manera irresponsable a señalar de ‘negocio’ la atención UCI durante la pandemia, solo para avalar la nefasta reforma que quieren imponerle a los colombianos. No señor Ministro, en pandemia nuestro sistema de salud respondió como debía y millones de colombianos pudieron ser atendidos y salvados. No sean canallas y respete a nuestros hospitales, clínicas y personal de la salud”.