Popular actriz de ‘La vendedora de Rosas’ ahora es TikToker y luce una nueva apariencia

Martha Correa es recordada por su papel como Judy en la película de ‘La vendedora de rosas’, la actriz quedó grabada en la memoria por su particular frase en ingles de “fuck you men, gonorrera”. Sin embargo, luego de su actuación Correa pasó a las sombras del olvido, pues poco se supo de su vida.

Tras pasar más de dos décadas del estreno del filme, Correa creció y dejó de ser la niña que vimos en la pantalla grande. Hoy en día es una mujer adulta que quiere retomar su carrera artística y crecer en las redes sociales.

La que fuera la encargada de interpretar a la amiga de Mónica en la famosa película, es hoy en día una TikToker que suele compartir detalles de sus día a día: “Hola, parceros, ¿cómo están? Mi nombre es Marta Correa, como muchos me recuerdan, Judy, ‘Fu** you men, gonorr...”. Un saludo muy especial para todos los de mis redes, los que me están apoyando”, es el saludo con el que abrió uno de sus últimos videos en la red social.

Luego de años de haber participado en el cine, Correa quiere volver a retomar la actuación, incluso ha dicho, según el portal de El Colombiano, que ya participó de un proyecto del que se desconoce el nombre.

La aparición de la mujer en redes sociales, causó todo tipo de reacciones, algunos usuarios comentaron que pese a los años, la actriz se veía “igual” que cuando apareció en la película.

