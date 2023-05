La Fiscalía defendió a Petro: envió contundente mensaje a quienes hablan de un golpe de Estado

Hace minutos la Fiscalía General de la Nación rechazó de manera categórica la invitación que se hizo a “defenestrar al presidente”. A través de un comunicado de prensa, la entidad defendió al mandatario y se fue contra quienes sugieren hacer un golpe de Estado en Colombia.

“La Fiscalía rechaza cualquier intento por menoscabar las instituciones democráticas y a sus representantes. Por lo tanto, y frente a los hechos mencionados, con información obtenida en fuentes abiertas, dispuso abrir una noticia criminal, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y su Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en orden a determinar la posible configuración de conductas constitutivas de delito, a la luz del Código Penal, y lograr el esclarecimiento de los hechos”, se lee en un comunicado la Fiscalía.

¿Qué fue lo que pasó?

El coronel en retiro John Marulanda entregó declaraciones sobre las manifestaciones del pasado 10 de mayo en la Plaza de Bolívar, donde militares retirados y miembros de las reservas de la Fuerza Pública se manifestaron contra el gobierno de Gustavo Petro. En el diálogo, el expresidente de Acore dijo que Colombia está siguiendo los pasos de Perú. Según él, en ese país las reservas de militares trabajaron de manera exitosa para “defenestrar a un presidente corrupto”, haciendo referencia al destituido Pedro Castillo.

Lo que dejó con la boca abierta a los periodistas de la mesa de trabajo, fue cuando Marulanda dijo: “aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero”, refiriéndose a Gustavo Petro. Acto seguido, agregó: “hablo como un miembro más de la reserva que, en sus funciones, cumple con sus tareas”.

El presidente Gustavo Petro se mostró molesto ante las declaraciones de Marulanda y replicó: “la causa es la democracia. No pensar que porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente a como se piensa, entonces hay... qué palabra tan triste, defenestrarlo. Darle golpe de estado. Como si nosotros fuéramos pendejos, como si fuéramos bobos. No, ese no es el destino de Colombia”.

Aunque el expresidente de Acore se retractó, sus opiniones han generado una tormenta de reacciones entre usuarios en redes.