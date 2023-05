¿Por qué está haciendo tanto calor? Esto dice el Ideam

Definitivamente no son buenas noticias: en gran parte de Colombia se está sintiendo mucho calor y eso lo confirman no solo las mediciones climáticas sino las quejas de los ciudadanos en diferentes partes del país. En Cali y Medellín, donde la temperatura no es tan alta, empezaron a sentir la ola de calor y en Bogotá, ‘la nevera’, se están registrando temperaturas altas, cerca de los 20 grados centígrados.

Pero en el Caribe colombiano es donde más se ha sentido, pues muchos aseguran que están viviendo un “infierno”, pues casi que a diario se ha sobrepasado la barrera de los 38 grados centígrados.

Ola de calor

En los últimos días se ha podido registrar una fuerte ola de calor que está afectando a gran parte de Suramérica, especialmente a Colombia y Venezuela.

Pero en nuestro país, las zonas más afectadas son el Caribe, los Llanos y el Pacífico. Las temperaturas en estas regiones son superiores a los 32 grados centígrados.

Fenómeno de El Niño

La noticia no es buena porque, al parecer, esta situación irá para largo. La Organización Meterológica Mundial (OMM) ya anunció que en este 2023 llegará el fenómeno de El Niño hacia el segundo semestre, pero en la medida que nos acerquemos a la fecha se empezará a incrementar la temperatura y la sequía se hará más notoria.

El Ideam estipula que las lluvias disminuirán entre un 10 % y 40 % este año y las temperaturas aumentarán entre 0,5 ºC y 1,5 ºC en diferentes lugares del país.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dijo en el encuentro de ministros de América Latina y El Caribe que se desarrolla en Costa Rica que cuando inicie la COP28, América Latina estará entrando en uno de los peores fenómenos de El Niño de las últimas décadas y enfrentando una sequía que con alta incertidumbre no sabremos sus efectos.

“En nuestro sistema de monitoreo hidrometeorológico parece que será algo sustancial para la región, con impactos probablemente catastróficos para algunos países”, aseguró la ministra.

En Colombia, luego de tres años de vivir los efectos del fenómeno de La Niña que dejó cerca de un millón de damnificados, el país empieza a pensar en las consecuencias que El Niño traerá y por eso desde ya se trabaja en planes de prevención en la mesa de la Red Técnica de Gestión del Riesgo del Sina.